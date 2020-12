Por lo tanto, la CNIL les pide que modifiquen las ventanas de información al cliente en el plazo de tres meses, adelantando que si no lo hacen, serán obligados a pagar 100.000 euros por cada día de retraso.

Sin embargo, con estos cambios, los usuarios de Internet aún no pueden comprender el propósito de estos elementos.

La entidad consideró también que las ventanas de información en las cookies no ofrecían “cualquier información” al usuario sobre las ya instaladas en el ordenador desde el momento en que éste se conectaba a los sitios web de las empresas.

CNIL señaló que “estas cookies no pueden instalarse sin el consentimiento del usuario”.

La CNIL, organismo de vigilancia digital francés, explicó en el comunicado que las multas están justificadas en particular por la inserción automática de estos ficheros con fines publicitarios en los ordenadores de los usuarios que se conectan a sus sitios web.

