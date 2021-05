Una pareja de la ciudad de Bend, Oregón, Estados Unidos, compró una parcela de 40.000 pies cuadrados hace cuatro años que vino acompañada de una sorpresa, que fue encontrada mucho después de que cerraron el trato. Justo cerca de su casa, Suzanne y James Brierley encontraron una enorme cueva de lava.

Sabían que había una pequeña cueva, porque el agente inmobiliario informó a la pareja. Después de todo, la entrada a la cavidad es un pequeño agujero sin pretensiones en la ladera de una colina. Esta simple abertura condujo a un tubo de lava. “Fue como un regalo que ni siquiera sabíamos que teníamos”, dijo James en una entrevista con el canal local NewsChannel 21 KTVZ.

En algunas partes la cueva es lo suficientemente alta como para que un adulto pueda pararse sin tocar el techo. “Fue impactante descubrir lo grande que era. No fue hasta que me agaché para entrar, me di cuenta de lo enorme que era”, dijo James.

Tubos de lava como el patio trasero de la pareja Brierley son formaciones naturales que permanecen después de que el flujo de lava escapa de una abertura volcánica bajo tierra. Los científicos esperan encontrar este tipo de cueva en Marte. Son particularmente interesantes para proporcionar protección contra lluvias de meteoritos y radiación en la superficie de la Luna o el planeta rojo.

Los investigadores creen que Marte tiene vastas redes subterráneas de tubos de lava. Algunos de ellos pueden ser lo suficientemente grandes como para albergar bases planetarias.

Un grupo de científicos incluso lleva a cabo una especie de “entrenamiento” en túneles de lava y cuevas del volcán Mauna Loa en Hawái. La investigación recopila datos esenciales sobre la geología y los ecosistemas de los tubos de lava, además de poner de relieve las dificultades de llevar a cabo investigaciones científicas en entornos extremos.

Por ahora, en la Tierra, la cueva de la pareja de Oregón seguirá siendo explorada por expertos locales. Suzanne y James Brierley están vendiendo la casa, pero ya están diciendo: los próximos propietarios necesitan ayudar a preservar la cueva.