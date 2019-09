Parálisis del sueño: ¿qué es y por qué sucede?

Te despiertas en medio de la noche y no puedes mover tu cuerpo. Sabe que estás despierto, pero no puedes ver nada o puedes ver todo. Tiene problemas para respirar y nerviosismo.

Eso es lo que la gente sufre de parálisis del sueño. ¡Una sensación nada agradable pero que tiene una explicación!

¿Qué es la parálisis del sueño?

Durante mucho tiempo, se creyó que la parálisis del sueño estaba ligada a acontecimientos sobrenaturales, como la presencia de espíritus o incluso extraterrestres.

La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro se despierta del Estado de sueño REM, que es cuando ocurren los sueños más vívidos, pero el cuerpo sigue paralizado o dormido.

La persona sabe que está despierta, pero no puede moverse. La mayoría de las veces esa parálisis viene acompañada de alucinaciones y puede durar hasta cinco minutos.

Los investigadores dicen que la gente que sufre este trastorno debe entender cómo funciona para reducir el pánico.

Síntomas de parálisis del sueño parálisis

Los síntomas de la parálisis del sueño son aterradores. Las personas que sufren de ese mal, normalmente cuando se despiertan, sienten que no tienen control sobre su propio cuerpo.

Además, otros síntomas relacionados con este trastorno son::

No puede mover el cuerpo;

No puedo respirar;

Sentir opresión en el pecho;

Ver sombras o figuras demoníacas;

Tratar de gritar por ayuda y no poder.

Causas de este síndrome

La parálisis del sueño puede estar relacionada con el cansancio físico y emocional, pero también puede estar causada por otros factores, como:

No dormir lo suficiente;

No alimentarse derecho;

No practicar ejercicio físico;

No tener una rutina para dormir (misma hora todos los días);

Abuso de medicamentos o sustancias alucinógenas;

Sufre de estrés, trastorno bipolar u otras afecciones mentales.

¿Qué hacer cuando tenga parálisis del sueño?

Meditación

Cuando tenga un episodio de parálisis del sueño, trate de relajarse y no haga fuerza para moverse. Mantén el foco en tu respiración para mantener la calma.

Si eso no funciona, inténtalo.:

Mover los dedos de los pies (así el cuerpo empezará a despertar);

Hacer movimientos con los músculos de la cara, por ejemplo, caretas (esto ayudará a despertar)

Meditar o rezar (si es religioso) porque la meditación ayuda a calmar la ansiedad.

¿La parálisis del sueño sigue siendo un misterio?

Aunque se explica científicamente, la parálisis del sueño aún despierta la curiosidad de muchas personas sobre los misterios del mundo espiritual y su relación con lo sobrenatural.

Por el hecho de que crean alucinaciones, algunos investigadores creen que los casos de abducción o encuentro con espíritus pueden ser en realidad episodios de parálisis del sueño.