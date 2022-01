Para mis lagartos y lagartijas TODO

Esta es una señal más que a «sombrero luminoso» le llega al nabo las denuncias por los «cargos de confianza», por ejemplo en Minam: que evaluaban reiteradas veces a militantes de Perú Libre hasta darles un puesto?Qué postulantes escribían por WhatsApp al renunciante director de recursos humanos del Minam indicándole los puestos a los que querían acceder? Lo mismo sucede en MTC, Minsa, Mincu, etc.?

La «Ley» existe y se debe cumplir a pie de la letra, Daniel Salaverry no es especialista en hidrocarburos, cómo puede ser asesor del ministro en estos temas? ¿cuál es su experiencia en la materia? Es arquitecto de medio pelo ¿cómo va a negociar los contratos petroleros y ser la contraparte en todos éstos?

Un clarísimo ejemplo porque el Estado no puede ser empresario. La cúpula caviar comunista quieren crear más empresas estatales sólo para colocar a dedo a esa sarta de «garrapatas», que jamás serían contratados en el sistema privado.

Si Pedro Castillo es presidente del Perú, que se puede esperar de su banda, no nos puede sorprender estos nombramientos de gente impresentable las cuales no cumplen con los requisitos técnicos mínimos para ejercer cargos de confianza de alta responsabilidad, mejor dicho este gobierno es un despelote de vagos, delincuentes y oportunistas.

