Que el presidente Martín Vizcarra está resistiendo una embestida del Legislativo como respuesta a la amenaza del cierre del Congreso de la República -no lo puede cerrar se le acabaría la payasada- , es exagerado.

Pura pantomima, aquí se ven los hombres metidos en la política, aquí se ven los “huevos”, aquí se ven las razones, la ideología, las convicciones, y Martín Vizcarra, no reúne ninguna de esas condiciones para seguir bregando ejerciendo la presidencia de la República, ni defender al pueblo peruano, porque para defender los intereses del pueblo peruano hay que tener huevos”, y Vizcarra no tiene talla para presidente, es un hombre débil, no chambea, actúa por reflejos, no tiene bancada, ni partido, se lleva por lo que le dicen al oído los caviares, la prensa mermelera y las encuestas…



La historia es la misma, la confrontación de siempre dividiendo al país, el mismo “hueveo”, semanas y meses (y hasta años, quién sabe) de debates intrascendentes, lobbies, peleas memeables y el estancamiento de la Reforma Política. El pretexto sobre la inmunidad parlamentaria, es una mala salida, es inherente al equilibrio de poderes. Esta inmunidad es para que el parlamento puede controlar al ejecutivo, y al mismo tiempo el presidente tiene la misma inmunidad por la misma razón.

Es parte del control mutuo de los poderes del Estado. Ahora, si la población elige mal a sus representantes en el congreso, eso ya es culpa y responsabilidad total del ciudadano.

Cuál es la salida —una vez más— que Martín Vizcarra se amarre bien los pantalones utilice el voto de confianza y cierre el Congreso o nos haga pasar por un reférendum.

La Constitución (artículo 32) y la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (artículo 40) señalan que “la reforma total o parcial de la Constitución”, así como la “aprobación de normas con rango de ley” pueden ser materia de referéndum. Por ese lado estamos bien.



Pero como nada es tan fácil, la pregunta es: ¿Alguien le hace caso todavía a Vizcarra o ya es demasiado tarde? Que corran las apuestas.