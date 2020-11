El papa Francisco ha pedido hoy a los fieles que no sean contagiados por la indiferencia y ayudan a los más necesitados, sobre todo antes de la llegada de la Navidad, al celebrar una misa con los sin techo en la IV Jornada Mundial de los Pobres.

“En estos tiempos de incertidumbre y fragilidad, no perdamos nuestras vidas pensando sólo en nosotros (…) San Pablo nos invita a afrontar la realidad, a no dejarnos contagiar por la indiferencia”, dijo el papa en una homilía en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Francisco, que adoptó precisamente su nombre papal en homenaje al santo de los pobres, Francisco de Asís, destacó que los que menos tienen “están en el centro del Evangelio”.

Y prosiguió:”el Evangelio no puede ser comprendido sin los pobres, ellos tienen la misma personalidad de Jesús, que, siendo rico, se redujo a sí mismo, se hizo pobre, se hizo pecado, la pobreza más despreciable”.

Para el papa, “servir” a los demás es una forma de sacar provecho de las riquezas o de los bienes personales, porque, en su opinión, “¡el que no vive para servir, no sirve para vivir!”, enfatizó.

Por esta razón, los fieles “buenos” son aquellos que arriesgan y “no guardan lo que recibieron”, lo usan, porque”el bien, si no se invierte, se pierde”.

“La grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acumulemos, sino de cuántos frutos damos. Cuántas personas pasan su vida acumulándose, pensando en estar bien en lugar de hacer el bien. Pero como es vacía una vida que busca lo que falta, sin mirar a los necesitados”, lamentó.

El papa invitó a los fieles a servir a quienes más lo necesitan teniendo en cuenta las fiestas navideñas: “se acerca el tiempo navideño y de las fiestas. A menudo las personas preguntan qué pueden comprar. Usemos otra palabra, lo que puedo dar a los demás para ser como Jesús”, cuestionó el papa.

Para Francisco, “es triste” cuando un cristiano se limita solo a seguir las reglas y a respetar los mandamientos y no se lanza al servicio de los demás.

“Permítanme la imagen. Los que tienen y buscan tanto no arriesgar inician en la vida un proceso de momificación del alma y terminan siendo momias. No basta, la fidelidad a Jesús no se limita simplemente a no equivocarse”, subrayó el papa en su homilía.

Por cuarto año, Francisco celebró la Jornada Mundial de los Pobres con una misa en la Basílica de San Pedro con la presencia de un centenar de personas, entre sacerdotes, voluntarios y pobres apoyados por la red parroquial romana.