El boxeador reveló que cuando fue a tocar las puertas de otro reality tras salir de Combate, no recibió respuesta debido a su color de piel.

Aunque no mencionó el nombre, “Pantera” dejó entrever que fue “Esto es guerra”: “Cuando me botaron de este programa por las tonterías que cometí, busqué la forma de tocar las puertas del otro canal (…) nunca encontré respuesta, me dijeron que no. Preguntando e investigando me decían ‘ahí, en se canal solo quieren blanco, gente blanca, gente bonita’”, comentó.

“Nunca se pudo dar el tema de querer seguir la carrera como artista, como participante del programa, investigando de nuevo se da la casualidad de que es por eso. Vayamos a la historia de ese programa, cuándo ha pasado un artista, un deportista o un chico reality negro por ese programa”, agregó.

El boxeador se confesó en el sillón rojo del programa de Beto Ortiz donde también habló del accidente en el que estuvo involucrado y del que resultó una persona fallecida. Además, contó episodios muy trágicos sobre su niñez por maltrato y falta de dinero.