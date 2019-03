Lo dije el día domingo por la mañana que Salvador del Solar era fijo para desempeñar el papel de Primer Ministro y no me equivoqué, el balbuceante Gustavo Gorriti de IDL Reporteros y todos los caviares deben estar bailando con sus dos pies izquierdos.

Con esta juramentación de ayer, clarifica el poder en la sombra de PPK, Fernando Zavala y los caviares. La función debe continuar con voluntarismo incompetente para seguir manejando los hilos del Gobierno paquidermico y lento de Ron Zacapa, desde la sombra.

Como explicamos el nombramiento de Pantaleón y su gabinete? con aroma de igualdad de género? Pantaleón tiene alguna idea de país? Cómo pedirle que pise el acelerador? Legalizando las drogas? A Vizcarra le importa un rábano el futuro del país.

La fructífera experiencia como ACTOR, no es discutible, lo discutible, es el pobre papel que desempeñó como MINISTRO DE CULTURA. Su gestión (a Dios gracias solo 10 meses) fue un DESASTRE, por una razón muy sencilla la política no es ciencia ficción, es ciencia exacta y PANTALEÓN (pensaba que estaba en la selva con las visitadoras) NO TENIA CONOCIMIENTO ALGUNO DE GESTIÓN PUBLICA. Se rodeó de trolls y asesores ignorantes en todo el sentido de la palabra, querían manejar el Ministerio de Cultura como si fuera ONG.

El único gesto como ministro de Cultura que se le recuerda fue presentar su renuncia so pretexto del indulto a Alberto Fujimori. Por esto, este nombramiento como jefe del gabinete es una tremenda contradicción, tan intrascendente fue su gestión que nadie recuerda su paso por el Ministerio de Cultura.

Saben cuál fue su “obra” mas importante? dar su firma para que una “huaca” protegida por decadas por el INC se convierta en el “estacionamiento” de El Comercio, y de llevar a su par de primitos a Palacio y convertirlos en un TRIZ en privilegiados e hiper bien remunerados por armarle el TrollCenter a PPK! Asi son las cosas, estamos peor que antes, con un actorcillo que quiere asumir el papel de “ejecutor” y va a ser nulo, vale su habilidad para montar escena y hacer o pretender hacer creer que el gobierno es lo que no es, un gobierno capaz y no lo que es: Un Gobierno corrupto e incapaz.

Detrás del telón de este nuevo escenario “Pinocho” PANTALEON, está PPK en el papel de GHEPETO y como productor FERNANDO ZAVALA (ellos manejan a Vizcarra), son los responsables de llevarnos de las orejas nuevamente al DESASTRE (sin tener ni una obra para mostrar) como lo han hecho anteriormente.

Para suerte la economía sigue en piloto automático, los narcodólares fluyen como cancha, CHINA nos provee de ingentes ingresos por nuestros minerales que cada día se regalan (sin mirar a nuestro vecino Bolivia, el nuevo gigante de Sudamérica con un crecimiento de 4.6). Mientras Evo Morales, presidente de Bolivia, pone condiciones y reglas firmes a las empresas transnacionales. Mientras Bolivia crece, aquí destrozamos el Perú con experimentos ACTORES Y BUFONES en el nuevo gabinete.

Gracias Ron Zacapa, por seguir soñando que la paridad del gabinete (la igualdad de género y no la MERITOCRACIA) habrá una sólida idea del gabinete y no un gesto cosmético. No hay claridad. Así nos seguimos preguntando, POR QUÉ EL PERÚ SE SIGUE JODIENDO?