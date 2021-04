Incertidumbre política, se encienden todas las alarmas, el dólar se dispara a S/.3.84 bate todos los récords históricos, por el resultado electoral y últimas encuestas que dan como favorito a Pedro Castillo, de Perú Libre, si la inestabilidad en el panorama electoral sigue así fácilmente puede llegar a 4 soles.

No hay país en el mundo que se haya desarrollado expulsando a empresas internacionales, amenazando nacionalizar, estatizar, cerrar el Congreso de la Republica, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, SUTRAN, ATU, SUNEDU, saben porque? las mentiras que propone el pseudo rondero Pedro Castillo, crean inflación, alzas de precios y acaparamiento, y tiene la flema de presentase como representante de los olvidados, de los invisibles, de los sin voz.

Se dan cuenta, lo macabro que sería un gobierno comunista marxista, leninista, maoísta y del pensamiento Gonzalo -ideología de Sendero Luminoso-, los síntomas de un gobierno nefasto que el Perú ya vivió? Que no estamos para experimentos, el país que olvida su historia (TERRORISMO EN EL PERÚ 1980) está condenado a volver a repetirla. Ahora no con los fusiles ni los coche bombas, menos con los apagones, ahora es políticamente, tomando el poder a través de las urnas. Es que los peruanos somos tan masoquistas que olvidamos quien es Sendero Luminoso?

¿Y a quién culpamos del efecto Castillo? al 18% de tarados que votaron por él sin saber quien es y cuál es su plan de gobierno? Que las declaraciones sobre la fuga de capitales son por el miedo a la política anacrónica comunista que este parásito representa. Y todo esto siendo candidato, imaginen si gana…? a todos los que voten por él, espero se queden cuando gane, espero no salgan a decir “Castillo no me representa” mientras ven como les quitan la mitad de lo que ganan, o sus propiedades.

“El profe” Castillo, hoy día mete miedo, mañana pide calma y tranquilidad, pero siembra tempestades. No entiende como todo comunista que sin estabilidad democrática y garantía jurídica no hay predictibilidad, se paraliza la inversión y huyen los capitales. Que el Perú no es chacra del Movadef, como para que se aprovechen de los problemas estructurales del país, y grupos pro senderistas promuevan invasiones en “Lomo de Corvina” Villa El Salvador, con el fin de provocar una crisis social con muertos y heridos, siga radicalizando sus mensajes.

“Los agentes económicos entienden de que la probabilidad de que Castillo sea presidente es alta, ahí se forma “las expectativas adversas”, y hay un porcentaje de agentes económicos que dicen mejor me tomo mi buen recaudo y me voy del Perú, así de simple”.

“Si miramos el mercado, el dólar ha estado subiendo los últimos 8 días y los rendimientos de bonos a largo plazo también han subido, eso significa que los inversionistas han estado vendiendo bonos, les dan soles y con esos soles compran dólares y con esos dólares los sacan fuera”. Más claro ni el agua!!!!

El pez muere por su propia boca, basta con escucharle y sabrás sus intenciones. Cerrará todo: Congreso, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, expropiar empresas privadas… así tiene el cuajo de pedir que no lo culpen por la subida del dólar: que “El Perú necesita serenidad” No nos vengan a nosotros con estigmatizaciones, no nos vengan a culpar que ya sube el dólar porque Pedro Castillo va a ser gobernante”. Ni el mismo se entiende ni sabe lo que dice.

CUALES SON LAS INCOHERENCIAS DE LOS VOTANTES DE CASTILLO:

1.Votan por el Lápiz porque odian la corrupción: Pero su líder Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, es un condenado por corrupción.

2.Votan por el Lápiz porque quieren ser como Bolivia: cuando Perú está mejor que Bolivia actualmente.

3.Votan por el Lápiz porque Keiko tiene ideas de Fujimori: Pero los otros tienen ideas de Abimael Guzmán.

4.Votan por el Lápiz porque ya no quieren más pobreza: Pero los países más ricos en el mundo son capitalistas, y no comunistas.

5.Dicen que de Keiko hay certezas y de Castillo hay dudas: Pero el que ha dicho en entrevistas y en su plan de gobierno todo lo malo que va hacer es Castillo.

6.Dicen que Castillo cerrará las Clínicas Privadas, pero en su plan de gobierno no hay ninguna lineal al sector salud ni como enfrentar la pandemia.

7.Odian a Fujimori por esterilizar mujeres para que no se llenen de hijos: Pero en el plan de gobierno de Pedro Castillo está la despenalización del aborto.

8.Le dicen a Fujimori genocida por el caso la cantuta y barrios altos: Pero Abimael Guzman y Sendero Luminoso mataron a machetazos a más de 66 mil personas.

9.Le dicen vaga a Keiko: Pero Pedro Castillo viene viviendo del estado, de sus relaciones con Movadef y Cerrón, y de sindicatos desde hace años. No ejerció como profesor ni un año entero. Hace 7 años esta con licencia sindical.

10.Dicen que odian a los delincuentes: Pero aceptan que Pedro Castillo se reúna con gente de Sendero Luminoso (terroristas).

11.Dicen que Keiko tiene poder: Pero de todos los candidatos ha sido la única que ha pisado la cárcel tres veces sin ser condenada.

12.Votan por Castillo porque dicen que acabará con la clase pudiente: Pero la clase pudiente es la que les da trabajo.

13.Votan por Castillo porque dicen que Lima acumula las riquezas: Pero a sus regiones se les ha destinado miles de millones de dólares..

14.”Al fujimorismo ni indulto ni perdón ni olvido, pero si amnistía para Antauro Humala y presos políticos de Sendero Luminoso.

Como estará la situación que hasta los empresarios de Gamarra rechazan candidatura de Pedro Castillo de Perú Libre Diógenes Alva, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, señala que propuestas de Castillo son contraproducentes y significarían un retroceso para todos el país. En un comunicado, Alva calificó de “dictatorial” la oferta política de Castillo porque “viene ahuyentando la inversión, confundiendo al elector, y estaría poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica y laboral”.

“Le decimos no a las estatizaciones, no a las propuestas que resultarían trágicas para la nación y no a quienes pretenden convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder”, indica el texto. Cuantos emprendedores a nivel nacional piensan lo mismo...

