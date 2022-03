Pamela Anderson contará su historia: La actriz de «mareas Vivas» y la plataforma han confirmado que avanzarán el proyecto en preparación durante varios años.

Proclamando que no es una víctima, sino una sobreviviente, Pamela Anderson está lista para contar «la verdadera historia» sobre su vida.

Pamela Anderson contará su historia

Tras rechazar colaborar en» Pam y Tommy», la miniserie con Lily James y Sebastian Stan sobre su matrimonio con Tommy Lee y el famoso robo del casete de sexo VHS en los años 1990, la eterna estrella de la serie» mareas Vivas » avanza con un proyecto con Netflix.

Aún sin título oficial y en preparación desde hace varios años, el proyecto será llevado a cabo por Ryan Blanco, quien hizo «ask Dr. Ruth», sobre Ruth Occidental, una sobreviviente del Holocausto que se convirtió en la terapeuta sexual más famosa de los Estados Unidos.

«Pamela Anderson está lista para contar su historia en un nuevo documental. La película, que ha estado en preparación durante varios años, presentará al ícono de la cultura pop para dejar las cosas claras mientras reflexiona sobre su trayectoria profesional y su viaje personal», dijo Netflix.

Pamela Anderson contará su historia

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.

The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48

— Netflix (@netflix) March 2, 2022