Castillo y Cerrón, Matrimonio a palos se sacan la CHOCHOCA!

CASTILLO Y CERRÓN enfrentados “Los comunistas como sus aliados son traidores y estafadores por naturaleza, por eso no nos debe extrañar que las cosas estén que arden en Palacio de Gobierno, que Castillo y Cerrón, se enfrenten por el poder”

En el velorio de Marcos Gonzales, esposo de mi querida tía Mirtha Rocha Palacios, en un dialogo con mi hermana Toya y la familia, ella señaló que había votado por “lapicito” y creía en el. “Que en sus 42 años de servicios como profesora, por sus aportes obligatorios a la Derrama Magisterial solo había recibido 7,000 soles.

Como debía 3500 soles por un préstamo se lo descontaron, al final recibió, 3500 restante. Que el profesor Castillo, viene de las zonas rurales, que es sindicalista, etc. Etc… Seguro, para mi esa no es razón, el profesor Castillo, es un incapaz, inepto para asumir una responsabilidad tan grande como conducir una nación tan complicada como el Perú, que requiere cambios urgentes sobre todo que se respete la democracia y la libertad. Como en familia no se discute por política ni religión, se respetan las opiniones, prefiero dejarlo ahí.

Al pan pan, vino vino ¿Es para alarmarse, que el país se siga sacudiendo con fuertes movimientos sísmicos en Palacio de Gobierno o en el Congreso de la República, por la incertidumbre y fuerte crisis política, la disparada del dólar, de los precios del gas y productos alimenticios de primera necesidad, la alta desaprobación en las encuestas y las constantes críticas por la falta de liderazgo del “prosor” Castillo, que habrían provocado que el jefe de Estado, realice un fuerte giro de timón a su gestión?

Castillo y Cerrón enfrentado por los twitter amenazantes de Cerrón sobre la elección del nuevo canciller

Tal vez, la razón del rompimiento en plena “luna de hiel”, es que el profesor esté mortificado por el “ninguneo” y “mensajes” (twitter) desde la semana pasada con ciertos integrantes de Perú Libre, sobre todo, con el fundador y actual Secretario General, Vladimir Cerrón y su compinche Guillermo Bermejo, por eso quiere tomar cierta distancia de él y de su cúpula de Perú Libre. ¿Obnubilación del poder?

“La señal clara de rompimiento con la línea ‘cerronista’ es la elección de Óscar Maúrtua como ministro de Relaciones Exteriores, que generó los airados reclamos de Cerrón, del congresista Guillermo Bermejo, entre otros voceros del partido del lápiz”.

En el escenario, un Congreso dividido ante voto de confianza al Gabinete Bellido, con payasos que preparan para la tribuna mociones de censura contra ministros impresentables, cuestionados por denuncias y tendencias prosenderistas, sin ningún sustento. Al final del circo, con escasa votación Congreso otorgaría voto de confianza a gabinete. El voto de confianza es el mecanismo por el cual los miembros del Legislativo le dan su respaldo a las acciones y politícas públicas que implemente el Ejecutivo.

“El gabinete necesita 66 votos en el pleno del Congreso, para recibir la confianza. Perú Libre tiene 37 congresistas y más los 5 de Juntos por el Perú aseguraría 42 votos. Acción Popular, ya se bajo los pantalones, APP, etc…”

Pregunto; se le puede dar la confianza a un GABINETE FILOTERRRORISTA, más aun cuando el “prosor” Castillo sigue jugando para sendero luminoso, firma un Decreto Supremo para establecer un “nuevo régimen penitenciario” fuera de la base naval para que los terrucos tenga otro régimen, más blando y administrado por el INPE? Censura y vacancia señores!!!

Bronca entre Castillo y Cerrón se acusan de sabotaje

Nos escandalizamos por que el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón cuadró a Castillo y denuncia “sabotaje” a primer ministro Guido Bellido por parte del exministro de Justicia, Francisco Eguiguren (durante el gobierno de Ollanta Humala), y García Sayan que serían incorporados al gobierno, y posibles nombramientos de nuevos ministros “Porque no representa el sentir de Perú Libre”???

Los anticuchos de los ministros dan vergüenza!

¿Chantaje a la vista? movilización de las bases orgánicas del partido jueves 26 para defender al gabinete Bellido. Cerrón se la aplicó sin anestesia a Castillo por alejarse de las ideas marxista leninistas, defraudar las expectativas del pueblo por hacer de este gobierno un segundo humalismo, continuando políticas neoliberales o incorporando a nuevos oportunistas que hacen cola para reemplazar a ministros cuestionados por la derecha y la prensa:

Guido Bellido (Premier) investigado por apología al terrorismo y por el caso ‘Los Dinámicos del Centro), Juan Carrasco (Interior) por no ocupar doble función en el Estado, Anahí Durand (Mujer) por ser cercana a integrantes del MRTA, Iber Maraví (Trabajo y Promoción del Empleo) por vínculos con organizaciones terroristas, NO DEBE PERMANECER NI UN MINUTO MAS EN EL MINEDU.

Pero, hay más; Walter Ayala (Defensa) por no estar capacitado para el cargo, y Juan Francisco Silva (Transportes y Comunicaciones) por presentar denuncia de agresión contra su expareja y por tener historial de papeletas graves. ¿Ciro Gálvez? Por lo pronto la señora “K”, ya dio la venia a su bancada para que no otorgue el voto de confianza al Gabinete Bellido.

Se tragaran sus palabras. ¿Guillermo Bermejo: “El presidente Pedro Castillo no piensa traicionar a su pueblo. Vamos por el voto de confianza…”? ¿Héctor Béjar: “El Gobierno de Pedro Castillo debe trazarle una línea roja a la oposición y decir hasta aquí nomás…”? ¿Flor Pablo: “Quienes llevaron a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno esperan que exista una tendencia más moderada…”? ¿Carlos Anderson: “La mejor forma de colaborar con el país, sería que el premier Guido Bellido dé un paso al costado…”?

En la bronca de Pedro Castillo y Cerrón lo que está claro es que el traslado de los presos terrorista es pedido de Movadef

Este gobierno Si sabe lo que hace en temas antiterroristas, no nos hagamos los “cojudos”, nunca lo ocultaron ayer el presidente Pedro Castillo (Perú Libre) y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, según el diario Oficial El Peruano, suscribieron este martes el Decreto Supremo Nº. 015-2021-JUS para que reclusos de la Base Naval sean trasladados a cárceles del INPE.

La resolución establece que los reos de la Base Naval del Callao deberán ser traslados a otros centros de reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Señalan que los establecimientos cuentan con ambientes adecuados para albergar a “jefes o dirigentes principales de las organizaciones criminales o delictivas”.

¡¡¡Todo la prensa vendida, habla que Montesinos fue recluido en un pabellón de máxima seguridad del penal de Ancón II a cargo del INPE, mejor que el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao, que controla la Marina de Guerra!!! Y Abimael Guzmán, Víctor Polay, Miguel Rincón Rincón, Florindo Eleuterio Flores Hala, Óscar Ramírez Durand “Feliciano” HOTEL 5 ESTRELLAS??? Y PORQUE NO TODOS A CHALLACALPA. Todo responde a un pedido del Movadef!!!