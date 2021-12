Páginas CONFIABLES para INVERTIR BITCOIN>Ganar el 2022!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Páginas confiables para invertir Bitcoin: Bitcoin es un tipo de moneda virtual que puede usar para compras digitales o puede operar como acciones o bonos. Para comprar y vender criptomonedas, incluido Bitcoin, debe usar un intercambio de bitcoin.

Un intercambio de bitcoin le permitirá comprar Bitcoin a cambio de otros activos, incluida la moneda tradicional u otras monedas digitales. Los mejores intercambios de criptomonedas son seguros, rentables, rápidos de configurar, fáciles de usar y aceptan una variedad de fuentes de financiación. Aquí están nuestras selecciones de los mejores lugares para comprar bitcoin.

Coinbase

eToro

Robinhood

CoinMama

BlockFi

Bisq

Coinbase

MONEDAS: más DE 100

TARIFAS DE TRANSACCIÓN: Tarifas de creador y receptor de hasta 0,50% cada una

CARTERA INCLUIDA: Sí

TIPS: Los nuevos usuarios de Coinbase pueden obtener $10 en BTC cuando se registran (y verifican) para una cuenta usando BALANCE10. Caduca el 30/12/21.

Por Qué Lo Elegimos

Si es nuevo en el mundo de bitcoin y criptomonedas, Coinbase es un excelente lugar para comenzar debido al soporte para una serie de criptomonedas populares, un sólido historial de seguridad y tarifas razonables.

Pros y Contras

Pro:

Más de 73 millones de usuarios verificados

Tarifas razonables

Soporte para un gran número de monedas

Desventajas:

Los precios diferenciales abren la posibilidad de tarifas altas

Tarifas altas para transacciones con tarjeta de débito

Descripción

Coinbase es un gran proveedor de monederos de criptomonedas e intercambio con sede en San Francisco. Cuenta con más de 73 millones de usuarios en más de 100 países, por lo que es una opción popular para entusiastas de criptomonedas, inversores y comerciantes. Coinbase afirma que posee más de assets 255 mil millones en activos y facilita más de 3 327 mil millones en volumen de comercio cada trimestre. Puede operar con docenas de monedas, incluido Bitcoin en Coinbase.

Coinbase cobra varias tarifas, que divulga por adelantado al ingresar una transacción. Estos incluyen una tarifa fija por transacción y tarifas por tomador de fabricantes de hasta 0.50% cada una. Las tarifas de financiación varían según el método. Los usuarios serios pueden querer actualizar a Coinbase Pro, que utiliza su propio modelo de precios.

Coinbase ofrece una seguridad sólida a través de bóvedas de Coinbase, autenticación de dos factores y su uso de almacenamiento sin conexión para la gran mayoría de los activos de los clientes.

eToro

MONEDAS: 17

TARIFAS DE TRANSACCIÓN: Precio de diferencial de 0.75% para BTC, varía con la moneda

CARTERA INCLUIDA: Sí

Tips: eToro ofrece actualmente un bono de $10 para los clientes que compren criptomonedas por valor de cryptocurrency 100 a través de su plataforma. Esta promoción se realiza en determinados estados de Estados Unidos.

Esta revisión promueve la inversión en criptomonedas virtuales dentro de la UE (por eToro Europe Ltd.), UK (eToro UK Ltd. UU. (por eToro USA LLC); que es altamente volátil, no está regulado en algunos países de la UE y el Reino Unido, no cuenta con protecciones al consumidor de la UE o el Reino Unido y no está supervisado por el marco regulatorio de la UE o el Reino Unido. Las inversiones están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida de capital.

Por Qué Lo Elegimos

eToro es nuestra opción para principiantes gracias a una plataforma fácil de usar y cuentas de práctica que le permiten probar la compra de bitcoin sin arriesgar fondos reales.

Pros y Contras

Pro:

Plataforma fácil de usar

Cuentas de práctica gratuitas con dinero virtual

Sistema de copiado para aprender las cuerdas

Desventajas:

Alta tarifa de spread para compras de bitcoin

Descripción

Si está buscando una plataforma simple y enfocada que le permita comprar bitcoin mientras aprende más sobre el ecosistema de criptomonedas, eToro podría ser adecuado para usted. Aquellos que son nuevos en bitcoin apreciarán la plataforma simple y directa y el sistema CopyTrader que le permite imitar las operaciones de otros en la plataforma.

Puede probar las aguas con una cuenta virtual de $100,000 sin riesgo para su dinero real cuando se registre. Una vez que se sienta cómodo, puede ingresar a un comercio en vivo con dólares reales. Solo tome nota del precio de diferencial del 0,75% para bitcoin y las tarifas más altas para otras monedas.

Robinhood

MONEDAS: 7

TARIFAS DE TRANSACCIÓN: N / A

CARTERA INCLUIDA: No

Por Qué Lo Elegimos

Robin hood es nuestra opción de costo gracias a las operaciones de bitcoin sin comisiones.

Pros y Contras

Pro:

Comprar o vender bitcoin sin comisiones

Plataforma fácil de usar

Desventajas:

Monedas admitidas limitadas

Sin opciones de billetera criptográfica

Descripción

Cuando pagas tarifas de 0.5% o más para comprar y vender, estás renunciando a una gran parte de tus ganancias potenciales de bitcoin desde el principio. Robin hood es mejor conocido como un corredor de bolsa sin comisiones, pero también puede comprar y vender bitcoin sin comisiones. Si ya tiene algo de experiencia con la inversión en el mercado de valores, comprar criptomonedas con Robin hood probablemente se sentirá familiar, una ventaja para aquellos que son nuevos en bitcoin.

Robin hood Crypto es técnicamente una cuenta separada que utiliza junto con su cuenta de inversión de acciones de Robin hood. Es compatible con una lista bastante corta de monedas, pero eso podría estar bien para muchos compradores de bitcoin.

CoinMama

MONEDAS: 9

COMISIONES DE TRANSACCIÓN: Hasta un 3,90% de comisión

CARTERA INCLUIDA: No

Por Qué Lo Elegimos

Elegimos Coinmama porque ofrece compras instantáneas de bitcoin con muchas opciones de pago y límites altos.

Pros y Contras

Pro:

Entrega inmediata

Transferencia a cualquier billetera criptográfica

Numerosas opciones de financiación

Desventajas:

Estructura de tarifas compleja

Se pueden aplicar tarifas más altas a la entrega instantánea

Sin soporte de transferencia bancaria ACH

Descripción

Si desea poseer bitcoin lo más rápido posible y ya tiene una billetera de bitcoin, Coinmama puede ser su mejor opción. Coinmama cuenta con una configuración y verificación rápidas de la cuenta. Una vez que haya iniciado sesión, puede comprar bitcoin instantáneamente utilizando varios métodos de pago, aunque puede haber un precio bastante alto para esos privilegios de compra instantánea.

Puede usar una tarjeta de crédito o débito para comprar una de las 9 monedas diferentes. Cuando realiza un pedido, Coinmama verifica instantáneamente los fondos con su tarjeta conectada, luego la criptomoneda que eligió se deposita en su billetera criptográfica. Aquellos en el Reino Unido y la UE tienen opciones de financiamiento instantáneo adicionales que no están disponibles en los Estados Unidos.

Con suerte, agregarán pagos ACH con sede en EE.UU. como método de financiamiento, aunque la naturaleza de las transferencias electrónicas en los EE. UU. no permitiría compras instantáneas con este método de financiamiento. Pero si tiene una tarjeta de crédito o débito y no le importan las tarifas, Coinmama le permite comprar monedas con cualquier billetera de bitcoin al instante.

BlockFi

MONEDAS: 8

TARIFAS DE TRANSACCIÓN: Varían según la moneda y se aplican solo a algunos tipos de transacciones

CARTERA INCLUIDA: Sí

Por Qué Lo Elegimos

Elegimos BlockFi porque ofrece la opción de pedir prestado usando bitcoin como garantía, operar sin tarifas tradicionales y prestar para ganar intereses.

Pros y Contras

Pro:

Gana hasta un 9,5% de APY en cripto

Usar Bitcoin como garantía para un préstamo en USD

Sin cargos adicionales para las operaciones de criptomonedas

Desventajas:

Tasas de interés de préstamos de hasta 9,75%

Descripción

Si tienes mucha criptomoneda y quieres hacer más con ella sin vender, deberías saber sobre BlockFi. BlockFi le permite ganar intereses cuando deposita su bitcoin en una cuenta. Si desea desbloquear su bitcoin sin vender, también puede usar el bitcoin existente como garantía para un préstamo, pero tenga en cuenta las tasas de interés del 4,5% al 9,75% y la tarifa de originación del 2% requerida.1 También puedes comprar y vender bitcoin y otras criptomonedas sin comisiones de trading adicionales. En cambio, BlockFi es la parte opuesta en todas sus operaciones y le venderán a usted con un pequeño margen de ganancia y le comprarán con un ligero descuento.

BlockFi le ofrece la oportunidad de ganar intereses en sus tenencias de criptomonedas. La tasa actual es tan alta como el 9,5%, lo que permite a aquellos con grandes propiedades ganar mucho dinero.2 BlockFi también tiene una nueva tarjeta de crédito de recompensas que le pagará en bitcoin, lo que muestra mucha innovación proveniente de este intercambio de criptomonedas único.

Bisq

MONEDAS: Docenas

COMISIONES DE TRANSACCIÓN: 0,05% a 0,7%

CARTERA INCLUIDA: Sí

Por Qué Lo Elegimos

Nos gustan las funciones descentralizadas de Bisq que mejoran la privacidad y el anonimato al comprar y vender bitcoin a través de una aplicación de escritorio de código abierto.

Pros y Contras

Pro:

La red descentralizada mejora la privacidad

El software es de código abierto

No se requiere registro

No se requiere verificación de identidad

Desventajas:

Posibilidad de transacciones lentas

No es ideal para traders activos

Descripción

Para aquellos atraídos por el anonimato proporcionado por bitcoin, Bisq puede ofrecer lo que está buscando. Bisq es un intercambio descentralizado que no requiere registro ni cuenta. Eso significa que puede usar Bisq para comprar y vender con casi total privacidad. La aplicación de escritorio Bisq necesaria es de código abierto y de uso gratuito.

Bisq admite una amplia gama de métodos de pago, incluidas transferencias bancarias, Chase QuickPay, Popmoney, Zelle y Western Union. Las tarifas de comercio oscilan entre el 0,05% y el 0,70%, dependiendo de lo que esté haciendo y de cómo pague.

Bisq es el mejor para aquellos con al menos un poco de experiencia en criptomonedas.

