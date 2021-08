Paco Yunque, pidió renuncia a ministro de Trabajo, Iber Maraví

“En solo 33 días y dos ministros han tenido que irse en medio de acusaciones. ¿Cuántos días más le quedan a Bellido? ¿Las declaraciones del excanciller Héctor Bejar pesan? ¿Con la salida del ministro de Trabajo debería irse el pegalón y borrachín Carhuapoma de Essalud? o que se vayan todos!!!!”

Los parlamentarios que han pedido salida de Iber Maraví del gabinete, luego de que su nombre apareciera en atestados policiales que lo relacionan con actos terroristas, se quedaron con los crespos hechos, el premier Guido Bellido, luego de evaluar el escenario político, los dejó tirando cintura al pedir la renuncia de Maraví. Así que no saquen pecho ni se crean triunfalistas.

La permanencia de Maraví era insostenible en el gabinete, después de la reunión con Bellido, habría presentado su carta de renuncia, ya que distintas bancadas del Congreso lo pidieran, luego que saliera en varios programas dominicales informaciones que lo relacionan con actos terroristas. Cuáles son los hechos puntuales que lo acusan:

1.Su pasado lo condena: a pesar que, Maraví publicó una carta en sus redes sociales y en varias declaraciones a la prensa, rechazando cualquier tipo de pensamiento terrorista y lamentó que se le quiera relacionar con actos de terceros “que no atañan” su responsabilidad. Que no tiene procesos pendientes ni sentencias en su contra que mancillen su trabajo. “Soy categórico en señalar que no le debo nada a la justicia”.

Desde que asignado como titular de la cartera de trabajo, Maraví ha rechazado cualquier vínculo con el terrorismo. es más recalcó que condena en su contra fue suspendida y quedó sin efecto.

“Si hubiesen encontrado responsabilidad penal producto de los atestados que se mencionan, hubiese sido condenado. Estamos hablando de casos de casi 40 años, en los que muchos ciudadanos, como yo, han sido incluidos en investigaciones, pesquisas, labores de inteligencia, pero lo que debemos informar es en qué quedó todo, yo estoy libre y he hecho mi vida con toda normalidad”.

2.El atestado policial de 1980: El programa Panorama, emitió un informe que mostraba que su nombre aparecía en un atestado policial de 1980 por presuntamente haber participado en un atentado terrorista en la ciudad de Ayacucho, en el que también estuvo implicada Edith Lagos, la senderista que habría sido homenajeada por parte del premier, Guido Bellido.

De acuerdo a ese documento de la PNP, Iber Maraví su tío Víctor Olarte, quien también habría tenido participación, se encontraban como habidos tras el atentado que se realizó en el marco del día del maestro de ese año y por el que fueron detenidas “Edith Lagos y Berlinda Mendoza”.

3.Otro roche atestado policial de 1982: Resulta que Hildebrando Pérez Huarancca, el terrorista que dirigió la masacre contra varios pobladores en Lucanamarca (Ayacucho). En un atestado policial de 1982 figura el nombre de Pérez como uno de los autores contra el Hotel de Turistas, a un vehículo del Banco de la Nación, entre otras entidades de Ayacucho. Filas más abajo aparece el nombre de Iber Maraví, quien fue reportado como no habido.

4.Como si fuera poco, otro Atestado policial del 2004: En otro atestado policial del año 2004 se lo denuncia por terrorismo en la modalidad de instigación. Se trata de hechos ocurridos en Ayacucho durante las protestas magisterio, cuando era secretario general del Sute-Huamanga.

“Previa coordinación, “se dividieron y ubicaron estratégicamente” dentro de la ciudad de Huamanga , de tal manera que cada gremio tenía una misión específica; tal es así que, empleando los diferentes medios de comunicación radial, comenzaron a mal informar e incitaron a la población ayacuchana, afirmando que habían sido desalojadas los profesores brutalmente de los locales que tenían tomados y que, como consecuencia de ellos, dos profesores habían resultado muertos, varios heridos y desparecidos, por lo que salieron los dirigentes e integrantes de los gremios… a las calles a apoyar a los docentes, generando los hechos delictuosos ya conocidos”.

5.De acuerdo al atestado: Maraví fue consultado y dijo que su organización, Sute-Huamanga, decidió participar bajo la dirección del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución (Conare) del Sutep, el cual eventualmente es liderado por el profesor Huaynalaya Camposano”. Como se sabe, el Conare tiene vinculaciones con el Movadef, debido a que varios profesores de ese grupo figuraron en los padrones por el cual la organización terrorista intentó tener una participación política.

Por último, tras conocerse el informe que publicó el diario Perú 21 sobre los vínculos de Maraví con el terrorismo, fue el propio ministro de Trabajo quien salió a confirmar que su esposa María Sara Pérez Vallejo y suegra Teófila Vallejo Rodríguez, sí firmaron los planillones del Movadef y que su suegro fue Hildebrando Pérez, principal sindicado de la masacre de Lucanamarca (Ayacucho).

¿UN GABINETE INFECTADO DE TERRUCOS ELEGIDO POR EL PRESIDENTE CASTILLO Y EL VB DE CERRÓN?