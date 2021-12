P.J. declaró infundado amparo por aeropuerto Chinchero 

Up Next

“El juez el constitucional concluyó que no existe afectación al patrimonio cultural o paisajístico en la ejecución del proyecto aeroportuario de Chinchero. Por tal motivo, declaró infundada la demanda en todos sus extremos y ordenó el archivamiento definitivo del proceso iniciado por la mencionada asociación civil”, indicó el procurador público David Ortiz Gaspar.

El Poder Judicial declaró infundada la demanda de amparo presentada contra el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. Juez de la Corte Superior del Cusco concluye que no existe afectación a patrimonio cultural en construcción del aeropuerto Chinchero.

