Oxímoron de los comunistas hipócritas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Todo este gobierno es una farsa

Mi amigo Pedro Gálvez, periodista y director de «Criado por Lobos», muy a su estilo -me la suelta a boca de jarro, y sin disparar- , me dice «existe en el castrochavismo, maoísmo, comunismo, marxismo, leninismo, vizcarrismo, castillismo, alguna flor demócrata»? No, los comunistas odian a la prensa independiente y cuando puedan, los silencian. Un gobierno comunista, del socialismo del siglo XXI, no puede tolerar a la prensa libre que investigue y denuncie su grosera corrupción y autoritarismo.

Hay colegas jóvenes que no han vivido la época del terrorismo, y NO REPARAN en el lenguaje de la izquierda OXÍMORON, que en demócracia no existen “ísmos». No pongo en duda la capacidad intelectual de mis colegas: un oxímoron es, según certera definición de la RAE, una “Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. Cómo???

En nuestro lenguaje habitual existen cualquier cantidad de ejemplos, tantos como “silencio atronador”, “calma tensa”, “casi seguro”, “estimación precisa “, “mala suerte” o la muy actual “Keyboard not found, press any key», no son más que sandeces si se toman al pie de la letra, pero que adquieren su nuevo valor y sentido justamente por su combinación.

– «Boluarte usurpadora».

– «Elecciones 2026».

“Todo indica que la presidenta Boluarte, dejó en claro una suerte de frivolidad, de oportunismo, de conchabamiento con un Congreso de infame clase política, incapaz siquiera de entender o razonar para dicernir y actuar coherente; una Jefe de Estado sin capacidad de entender su rol, sin preguntarle a Otarola».

La génesis de esta perversión de vicios y corruptelas permite que Boluarte se quede hasta el 2026 ″. Caviares, progres, morados, cacasenos castrochavista, maoistas, mariateguistas no quieren irse apoyan a gobierno, de Dina Boluarte responsable de 250 muertos por dengue y más de 150 mil contagiados: nunca en su puta vida han visto tanto dinero.

Toda una política de mierda, de izquierda o derecha, en todas las instituciones, del Estado, desde el ejecutivo, legislativo, judicial, ministerio público, organismos autónomos y prensa, rodeados de “tipejos” que anteponen intereses políticos a sus deberes y obligaciones.



El “egoísmo compartido” de la clase dominante, que coloca a sus “amigotes o parientes en cargos públicos. Sin importar que «tucos rehabilitados» se infiltren en el aparato del Estado, se aprovechen de una oposición mediocre que guarda un “clamoroso silencio”, en complicidad de medios que viven de la noticia mediática. Todos, bacán se levantan el país, progresan y se enriquecen a costa nuestra. A costa de los que votamos, de los que pagamos impuestos, de los que trabajamos para garantizar su bienestar, y no el nuestro.

Los cargos públicos, coimas o mermeladas son “apuesta segura» no tienen pierde, pero crea rabia indescriptible. ¿Dónde está esa “conciencia política”, entrega al servicio de los demás? O debería de suponerse a los representantes de los ciudadanos, que en el fondo no son nada más que las personas designadas por nosotros para desempeñar una función pública? No importa si la cagan o no, las urnas se pronunciaron?

Ante esa “luz oscura” que se ha apoderado de nuestro país en la que brillan los ojos entristecidos de los “muertos vivientes»(mayoría de ciudadanos) la clase política y medios usan sus “mentiras piadosas” para pedir el voto de confianza y luego cambiar de opinión al vuelo, para decir que “menos es más”, que no sabían nada del “secreto a voces” y que todo lo que dijeron era “relativo”.