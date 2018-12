Si pues, siempre no faltan algunos ayayeros o sobones que se suben al carro del director de IDL-Reporteros, la ONG que suelta los “audios selectivos” que destapó la cloaca de la corrupción, pero guarda silencio ante la mugre y toda la mierda del Cholo Sagrado, Ollanta Humala y Nadine Heredia, la “Tía vaga”, PPK y toda la caviarada…

Como siempre la historia del Perú es contada selectivamente, se levanta la alfombra a unos cuantos;la historia no puede ser selectiva, la historia es pasado, para explicitar el presente, y vislumbrar futuros aconteceres. Gestos, conductas, acciones, actitudes,formas y comportamientos, para “llegar como sea a la presidencia” sirven para determinar quién es, quienes somos- y por qué se actúa de ésta manera.

¿Los partidos políticos como organizaciones criminales?

No pues, la política es militancia, militantes, ideología, filosofía, pertenencia al partido de ideas, gestos, comportamientos; de cierta manera, la manera política es una forma de la cotidianidad de la realidad social, donde la prevalencia de una parte del realismo es el espacio inmaterial, por ello, es similar al amor, enamoramiento, quereres y sentires: es decir, son acciones y actititudes, a diario, todos los días.

Medios alineados en esta guerra política? De ahí la diferencia con el realismo material productivo o no, que puede pervivir, mucho, muchísimo tiempo, y el amor y la política, de no cultivarse cotidianamente, se evapora como el humo del cigarrillo.

Se puede celebrar un referéndum impuesto y aceptado en forma cobarde por el Legislativo? Aplaudir una democracia plebiscitaria? Si es esa la sospecha, temor, incertidumbre, duda, miedo, desconcierto, la desmesura autoritaria, atrevimientos, falsedades, irrespeto, soberbia, majaderias, pragmatismo, estamos en el camino incorrecto.

Por que no analizamos que el Frente Amplio de Uruguay, llega dos gobiernos de izquierda socialista, y no tiene problema alguno; es que entendieron, que la izquierda del siglo XXI, va dentro de la lógica de la sociedad moderna del siglo XXI; por ello, la izquierda tradicional peruana, no pudo o no quizo, o la mediocridad de los caviares y seudos izquierdista que no miran más allá de su nariz… solo sirven para joder y cuando llegan al poder meten las uñas tan igual como aquellos que dicen combatir.

Suele analizar la sociología de hoy, que Perú con 32 millones de habitantes, no existan más de dos a tres partidos políticos(hay vientres de alquiler que solo existen para las elecciones)y principalmente exista verdadera militancia partidaria. Hoy casi somos sado-masoquistas, sufrimos y hacemos sufrir a nuestro país, riquísimo en recursos naturales y climas del mundo. El realismo es alianza del objetivismo-subjetivismo, no es separado o unido cuando nos parece, e interesa que así sea.

Pregunto, podemos celebrar ese premio a Gorriti, el nexo de Soros que financió la campaña de Pachacutec, que el exasesor abandonó cuando el Cholo Sagrado no le dió la cartera de Defensa? No pues, eso no se cuenta, siempre la historia es selectiva. Porque no interiorizamos la igualdad ante la ley, eliminar la figura del vivo, y sentirnos más cerca entre todos los peruanos…

Como sabemos la cultura de la idioticidad peruana, del “vivo”, del “criollazo”, “del pendejo”, “pícaro”, y mientras más “vivos” existan en el Perú, menos posibilidades de progreso y desarrollo alcanzaremos como país; debemos, tenemos que aprender a rechazar a la corrupción en todos los campos, la mentira como cultura, la prepotencia, el desprecio a los peruanos más humildes, erradicar la violencia….

Me importa un carajo, lo que piensen otros de Gustavo Gorriti… Y hasta le entreguen la pluma de plata.