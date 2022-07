Otra vez Gino Dávila moviendo palancas para asumir presidencia de EsSalud?

1. Siempre estuvo metido en temas turbios, en octubre de 2016 estalló el escándalo de corrupción en el gobierno del ex mandatario PPK: los fraudulentos manejos del exasesor presidencial Carlos Moreno para que una clínica se convirtiera en proveedora de servicios del Seguro Integral de Salud (SIS). El caso fue bautizado como el “negociazo”. 2. En los audios difundidos del «negociazo», en aquel entonces el Dr. Moreno buscaba repetir su negocio en EsSalud con la ayuda del Dr. Gino Dávila, quien se desempeñaba como asesor de la presidencia ejecutiva. 3. “Hoy hablé con Carlos Aguirre (gerente de finanzas del SIS). Yo trabajo en Palacio ad honórem, trabajo (en) Loayza, más Palacio. Lo hago por la confianza, por las chicas, porque vas conociendo gente. Susana de la Puente me ha abierto varias puertas. Estoy tomando Essalud, estoy poniendo al presidente de EsSalud. Entonces, tú en los negocios que hagas con Essalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”, le dijo Moreno a Aldo Peirano, dueño de la Clínica de Osteoporosis.

Que en su oportunidad a través de un aviso o comunicado, la entidad fiscalizadora desmintió la versión dada por Gino Dávila Herrera, respecto a que no está involucrado en presuntos actos irregulares, en la compra de lentes de seguridad contra salpicaduras para los establecimientos del Seguro Social.

Como vemos, no se puede tapar el sol con un dedo, ni cerrar los ojos, hasta ahora no se sabe cuál es el resultado de la denuncia de la Contraloría General de la República que dispuso iniciar acciones legales penales contra el Dr. Gino Dávila Herrera y otros seis funcionarios?

