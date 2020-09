Up Next

Su abogada, Vanessa Alfaro Mendoza, requirió que se suspenda la audiencia virtual al señalar que no tuvo el plazo suficiente para evaluar las pruebas presentadas por la defensa de los deudos de Bustíos. Indicó que fue notificada con la programación de la audiencia el jueves 20 de agosto y desde esa fecha no logró acceder oportunamente al expediente para, posteriormente, preparar sus evidencias.