Otra distracción digitada desde palacio de gobierno

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Caviares, comunistas y enemigos de la Patria, nunca reconocerán que el Segundo Gobierno ALAN GARCIA fue el mejor de este milenio.

Algunos medios se han colgado de la nota del enano Hildebrandt, que «un juzgado del Principado de Andorra bloqueó dinero oculto en el país proveniente de sobornos de la empresa Odebrecht. Una de ellas son los US$ 2.9 millones vinculados a funcionarios y extestaferros del segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García.

¿»Hildebrandt en sus trece» podría señalar quién fue testaferro de Alan García y con qué pruebas lo sustentan?

El enano, medios caviares y lamezuelas del burro viven obsesionados con Alan García, el mejor presidente del Perú?

LA INQUINA DEL ENANO ES EVIDENTE: Aún después de muerto sigue levantando calumnias igual que rojos y caviares. Pero, no podrán barrar sus obras de la mente del pueblo. Que cojudignos e imbéciles atraquen y repitan como loro lo que afirman los enemigos de Alan, es otra cosa. Porque se suicidó? Alan, se suicidó para no pasar la humillación, que lo enmarroquen y lo exhiban con chaleco de preso, tras una abusiva prisión preventiva infundada (como hicieron con Keiko). Era cierto lo de su «EGO COLOSAL» y ya lo había mencionado, prefería la muerte.

Se pelaron con el presidente Alan García, ya había advertido la abusiva captura y humillación pública y no tenía temor a sus enemigos, sabía quienes eran, por eso señaló:

«No les voy a dar gusto a mis rivales políticos NO ME VERÁN NUNCA ENMARROCADO».

«Dejo mi cadáver como muestra de desprecio a mis adversarios».

A pesar del tiempo, hasta ahora nadie ha podido probar que haya habido algún dinero ilegal recibido por Alan García. Las declaraciones de Luis Nava y Miguel Atala no se han corroborado con ninguna documentación. Son más de 30 años de investigación y no han podido encontrar un sólo indicio de coima o corrupción de Alan García. Aunque les duela, no hay nada. Ni la mega comisión de Fernando Olivera, después de Sergio Tejada, los fiscales Vela y Pérez ( que se gastaron millones viajando) no encontraron prueba alguna.

Así les duela, su legado será imperecedero jamás podrá ser borrado de la historia del Perú, porque se encuentra grabado en los resultados de su segundo gobierno. La envidia y encono de sus enemigos políticos que trataron de destruirlo y humillarlo en vida, fue perseguido con acciones sistemáticas por fiscaletes al servicio del «lagarto» (era una roca en los zapatos de Vizcarra), guaripoleras, caviares y la prensa prostituta, a pesar de haber comparecido 49 veces ante jueces y fiscales cuantas veces lo citaron. Trataron de amedrentarlo y no pudieron.

Su partida significó para nuestro Perú y Latinoamérica la pérdida de un brillante político, culto e inteligente. Su muerte se dio como consecuencia de un círculo perverso, diabólico de un sistema de justicia manipulado por malos fiscales y jueces que con ferocidad destructiva lo combatieron y acosaron. Donde el clímax y el éxtasis del espectáculo montado, era exhibirlo con su chaleco de detenido y sello: CORRUPTO.

Hasta ahora les arde el resultado positivo, como nunca antes había sucedido en nuestro país en cuanto a las cifras macroeconómicas: Las exportaciones se incrementaron notablemente y el país se vio favorecido por los altos precios de los minerales.

El Producto Interior Bruto Interno creció de manera notable, al igual que las Reservas Internacionales. Otro aspecto positivo fue que Perú no resultó demasiado afectado por la crisis económica mundial, Alan fue inteligente en el manejo:

– En lo económico el Perú creció a una tasa promedio de 8%, la mayor de Latino América.

– Promovió activamente la inversión, en su gestión se elevó la tasa de inversión total del 17% al 26% del PBI.

Estructuró la política social en función de lineamientos: Educación de calidad, Salud universal, Infraestructura económica y social para los más pobres. Trabajo Digno, con objetivos concretos: Reducción de la pobreza del 48% al 30%, la desnutrición infantil 5% en 5 años y la anemia en igual proporción. Teniendo como estrategia la articulación y convergencia de los Programas Sociales y todas en función del concepto de Gestión por Resultados: los recursos deben ir a combatir las causas del problema, financiando las actividades claves para obtener los resultados esperados.

– La inversión directa extranjera se incrementó de 2,500 millones de dólares a más de 11,800. – Se firmaron 19 Tratados de Libre Comercio (TLC) con las mayores economías del mundo: USA, China, Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea, etc. Con ello, se posibilitó el incremento de nuestras exportaciones pasando de 17,000 millones de dólares a más de 46,000 millones en ese periodo de gobierno. Su visión fue clara: sin INVERSION no hay CRECIMIENTO, por ende, ni empleo, ni tributos, ni infraestructura.

OBRAS SON AMORES:

1. Mas de 150 mil obras en el 2do Gobierno del Presidente Alan García 2006 a 2011

2. Se hizo 151, 200 obras, invirtiendo en ellas 86 mil millones de soles, dando trabajo en construcción a más de 800 mil personas por año.

3. ELECTRICIDAD PARA TODOS Logran tener electricidad por primera vez 3 millones 200 mil peruanos en 11200 pueblos.

4. ESCUELAS Y COLEGIO MAYOR Se rehabilitaron las escuelas, y se terminaron 140 grandes colegios.

5. CARRETERAS DEL PERÚ Se asfaltaron 10,500 kilómetros de carreteras (más de lo que se hizo en los últimos 20 años).

6. 840 MIL TITULOS DE PROPIEDAD Se entregaron 840, 000 títulos de propiedad.

7. NUEVOS HOSPITALES se han construido nuevos hospitales con modernos equipos.

8. ANALFABETISMO Se alfabetizó casi 1millón 700 mil personas, con ello se convirtió al Perú un territorio libre de analfabetismo.

9. MAS DE 13 TLC Los grandes mercados nos ofrecen 2700 millones de consumidores para nuestros productos gracias a los Tratados de Libre Comercio.

1/. EXPORTACIÓN CRECIÓ HASTA 40 MIL MILLONES Las exportaciones aumentaron de 17 000 millones a 40 000 millones.

11. 2 MILLONES 300 MIL NUEVOS EMPLEOS Se crearon 2 millones 300 mil empleos, y la distancia entre el 2% de peruanos más ricos y el 20% de los peruanos más pobres se ha acortado.

13. El proyecto hídrico de Olmos.

14. La central hidroeléctrica Chaglla.

15. AGUA PARA TODOS, TREN ELÉCTRICO, ESTADIO NACIONAL Y MUCHAS OBRAS MAS QUE HABLAN DE SU BUENA GESTIÓN.

Etc.etc. este burro no tiene ni una obra, lo único que a hecho es destruir la economía del país, crear corrupción en todo el aparato del Estado, quebrar las medianas empresas y emprendedores, más desempleo, extrema pobreza, violencia e inseguridad ciudadana.