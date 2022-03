OTAN: el Objetivo es el Yuan

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

Mientras millones de personas en el mundo, claman a favor de Ucrania y convierten a Putin en el malo del mundo. Detrás de esta situación está es el consorcio privado-público conocido como Reserva Federal y cuyo negocio es la producción y distribución de dólares del mundo, el cual en los últimos años ha visto amenazado su negocio por el Yuan, la moneda de China.

El negocio de la Reserva Federal, (FED) es muy sencillo, y nada complicado de comprenderse; pero como cualquier otra empresa ha tomado su tiempo en consolidarse, la segunda guerra mundial, es el momento más importante para la FED, porque desplazar a la Libra Esterlina del escenario mundial, y a través de una serie de organizaciones, logró constituir canales de distribución, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial entre otros. Pero también consolida un sistema de soporte como son los bancos centrales de reserva de los países tercermundistas, con la finalidad de mantener el valor de cambio.

Una de las lecciones que aprenden los economistas del tercer mundo, es evitar la emisión inorgánica, es decir emitir dinero sin respaldo del patrón oro; sin embargo, la FED, fabrica dinero en la relación a la demanda mundial, porque su socio el gobierno de los Estados Unidos –entiéndase no el pueblo norteamericano; sino la casta política- le brinda el respaldo.

La corrupción política y el crimen organizado es muy convenientes para la FED, ellos no la inventaron, estaba allí como parte del modelo saqueador, conocido en los círculos académicos como el modelo primario exportador; pero la han utilizado perfectamente, porque los saqueadores y delincuentes, son acumuladores de dinero; porque ello les da la seguridad emocional, que no han podido desarrollar interiormente.

Pero algo paso tras la caída del muro de Berlín, algunos grupos de ciudadanos empezaron a cuestionar al capitalismo saqueador y proponer el capitalismo-democracia como la esencia fundamental para el desarrollo personal; se podría haber producido un sisma; pero es en ese momento se genera una la alianza entre los grupos de izquierda diezmados y los saqueadores internacionales.

La estrategia de los defensores del saqueo global, fue muy simple, consistió en colocar en el escenario mundial una ideología política, que generase caos entre los miembros de la familia y evitase el fortalecimiento del desarrollo personal, como las personas con más deseos de tener poder político, son por lo general personas con un sentimiento de inferioridad muy profundo; por este motivo tienen un perfil machistas, narcisistas, egocéntrico, con mucha facilidad pueden ser seducidos con dinero.

La elección de los grupos de izquierda se debió a algo muy simple tenían el soporte, para movilizar; es así como grupos al interior de las Naciones Unidas, generar un movimiento para entregar millones de dólares para quienes deseen participar en el movimiento de la ideología de género.

El movimiento de la ideología de género, no es el esfuerzo de un grupo de personas, que invierten en sus difundir sus ideas; sino de un financiamiento de los propios Estados, a partir de las políticas de igual de género, sin embargo y pese a toda la inversión las mujeres en un gran porcentaje, le ha dado poca o ninguna importancia, el motivo su descripción de la realidad de la mujer pertenece al a mediados del siglo pasado.

Si las mujeres se sentirían identificadas, con la descripción de la realidad que hacen los partidarios del moviendo de la ideología de género, ya habrían ganado todas las elecciones. Pero esto no ha sucedió, entonces en esa dramática situación recurrieron a las minorías sexuales, es decir debían incrementar la cantidad de electores; pero esto tampoco ha dado resultado; entonces ahora piden las cuotas; es decir en contra de la voluntad de las propias mujeres, algunas quieren tener poder, solo porque dicen representarlas.

Todo este movimiento ideológico político, está financiado para alejar a los seres humanos de su verdadero objetivo y mantener en alza la fabricación del dólar, frente a un Yuan que desea una mayor participación en el mundo financiero; en tal sentido la expansión de la OTAN, a Ucrania y otros países, es para llegar a Rusia y poner en jaque a un posible contrincante en Yuan.

Putin es uno de los pocos líderes del mundo, que no ha sido seducido con la ideología de género, y quien, con mucha claridad, ha manifestado que las personas pueden decidir sobre su intimidad como quieran, pero la publicidad sobre la conducta íntima solo se puede darse cuando sean mayores de edad. De esta manera su presupuesto puede estar destinado a mejor su país, en lugar para financiar los agitadores sociales, operaciones y otras, que deberían ser de único interés de las personas.

La ideología de género es la propuesta de los saqueadores globales, para financiar la discusión interminable, el despilfarro del presupuesto público, y mantener la fábrica de moneda en una alta nivel de producción. Aquí no se discute la libertad de empresa; incluso es importante reconocer al FED como el mejor negocio del mundo; y para quienes amamos la libertad, ellos tienen el derecho de financiar a los corruptos e incapaces para que gobiernen los diferentes estados y de esta manera mantengan su negocio. Pues, mientras haya libertad de publicar y difundir no hay problema.