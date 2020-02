No necesitó ninguna nominación para dejar su marca en otra de las ediciones de la historia de los Oscar. Billie Eilish protagonizó uno de los momentos de la noche de forma involuntaria y con una simple expresión facial que ya se ha convertido en meme en los confines de Internet.

Durante el discurso/actuación de Maya Rudolph y Kristen Wiig, la joven cantante estaba confundida con lo que veía. Reacción que fue captada inmediatamente por las cámaras y, por supuesto, por cibernautas de todo el mundo.

Nothing has ever made me feel older than the expression on Billie Eilish’s face during this *iconic duo’s* bit. #oscars pic.twitter.com/bvWDFqK0o1

— Rachel Liz 🌺 (@racheliverson84) February 10, 2020