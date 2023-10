Organizaciones saludan iniciativa de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía

Pregunta 2: Que se tome la debida importancia a nuestra Amazonía, facilitando el desarrollo de cada región, pero también considerando temas transversales como conectividad, desarrollo agroindustrial, tener una política clara de fronteras, sostenibilidad de nuestra Amazonía como el pulmón del mundo, etc.

Pregunta 2: Que no sea una mesa más de muchas y que se concrete decisiones y acciones con presupuesto, como por ejemplo la micro zonificación de nuestras tierras y su titulación definitiva para poder desarrollar actividades productivas en armonía con el medio ambiente.

Pregunta 1: Si el Estado, por fin, ha volteado su cara para mirar con buenos ojos a nuestra Amazonía, nosotros los indígenas que somos los más afectados por su olvido, no podemos darle las espaldas y más bien abrir los brazos a esta Mesa Ejecutiva, para dialogar sobre los problemas que nos aquejan y encontrar sus soluciones a corto y mediano plazo. Bienvenidos al debate y los buenos entendimientos.

Pregunta 2: Coadyuvar al desarrollo sostenible de nuestro territorio y al ordenamiento territorial que debe permitir convertir a muchos agricultores en propietarios a través de un título de propiedad que garantice el futuro de nuestras familias y nuestras próximas generaciones, así mismo, revalorar nuestros productos Amazónicos con alta rentabilidad que, en las últimas décadas, ha sacado de la pobreza a cientos de agricultores ex cocaleros como son la Palma Aceitera y el Cacao, asimismo promover el cultivo y el suelo de respingas de camu-camu y el yute cuya fibra se transforma en sacos para la exportación del café, cacao entre otros.

Pregunta 1: Es una medida muy acertada, toda vez que generará un espacio de diálogo entre las autoridades que toman decisiones y los actores involucrados en el proceso de desarrollo de nuestro territorio Amazónico, ya que por décadas no se ha tenido en cuenta las voces de los Amazónicos, muy por el contrario se nos ha visto como la última rueda del coche muy en particular a nosotros los agricultores que desarrollamos la agricultura familiar y garantizamos la seguridad alimentaria de nuestras ciudades.

La recientemente conformada “Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la Amazonía Peruana” según Resolución Ministerial No. 286-2023-EF/10 de fecha 10 de agosto de 2023, ha traído consigo una gran esperanza para los habitantes de las comunidades originarias, agricultores, autoridades locales y regionales, emprendedores y población en general de nuestra selva, que por mucho tiempo ha sido relegada de la agenda nacional.

