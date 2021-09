Orcos y Dinámicos del Centro sueltan la lengua contra Castillo y Cerrón

No se olviden que la Coordinadora Republicana los invita a participar de este importante evento: LA FAMILIA PERUANA CONTRA EL TERRORISMO. NO FALTES. Con la ponencia de grandes invitados: Fernando Rospigliosi, Vanesa Quiroga y Luis Alberto Sánchez

El 3 de junio del presenta año, lo había advertido en mi columna https://pysnnoticias.com/eleccion-fraudulenta-de-la-orbita-comunista/ nada me llama la atención. Siempre doy en el clavo, pero ¿De confirmarse las pruebas, se podrá declarar ganadora a Keiko Fijimori o el Congreso asumirá el poder y convocar a nuevas elecciones? No puede ser que un fraude electoral impida la verdadera voluntad del pueblo?

Esta es la noticia que comento en Willax la ex congresista Yeni Vilcatoma , sobre la pronta vacancia del presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte, ya que ambos están comprometidos hasta el cuello, la excongresista Yeni Vilcatoma no quiso soltar todo anoche en el programa de Milagros Leyva, pero anunció que pronto sería el destape. La indignación y temor de la gente ya es a todo nivel. Lo q se viene es una incógnita social, política y económica.

Hoy cientos de ellos, entre los miles que Vladimir Cerrón, llegó a reclutar para este fraude; temerosos de ir a la cárcel ya están diciendo todo, para acogerse al programa de testigos protegidos y obtener la amnistía de no ir presos. El cálculo de los votos fraguados a favor de Castillo, perpetrado por Vladimir Cerrón y Sendero, incluidos muchos maestros, en contra de KEIKO pasarían los 2 millones.

