La conocida presentadora Oprah Winfrey estadounidense tiene amistades que duran más de 40 años.

Oprah Winfrey es una de las comunicadoras y emprendedoras más exitosas de los Estados Unidos, sin embargo, en lo que respecta a su círculo de amistades, este es bastante selectivo.

El icono de la televisión de 67 años admitió que ha «ampliado su círculo» en los últimos años, por lo que actualmente está muy cerca de la escritora Maria Shriver, Gayle King-editora en jefe de su revista e incluso entrenadora personal Bog Greene.

«No tengo muchos amigos», confesó en el podcast ‘Haciendo espacio con Hoda Kotb’.

«Nunca aumenté mi círculo hasta hace poco. He sido amiga de algunas personas en mi vida adulta durante los últimos cinco años», agrega, aún mostrando reticencia.

En una entrevista que dio en julio, donde también habló de su amistad con Gayle, Oprah aconsejó: «rodéate de personas que estén felices con tu felicidad al igual que tú estás feliz con ella.

La actriz acusa a Oprah de abandonar a las víctimas de agresión sexual y habla de la amistad del presentador con Harvey Weinstein.

Rose McGowan cree que Oprah Winfrey no era verdad cuando apoyó el movimiento # MeToo.

Este domingo, la actriz compartió una vieja fotografía del presentador con Harvey Weinstein y dijo que estaba descubriendo» la horrible verdad » sobre Oprah.

«Quería que fuera verdad, pero no lo es. Desde ser amiga de Weinstein hasta abandonar y destruir a las víctimas de Russell Simmons, está a punto de apoyar una estructura de poder enferma para beneficio personal, es tan falsa como suena», dijo, refiriéndose al presentador.

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isn’t. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmon’s victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0

— Rose✨McGowan (@rosemcgowan) August 29, 2021