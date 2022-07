OPOSICIÓN VA DIVIDIDA POR MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

Cómo en casi doce meses en el parlamento no se han dado el tiempo de analizar las bancadas desde las perspectivas de fuerzas y acuerdos (transparentes, secretos/ fácticos) que pudiesen tener??? En vez de complicarse y perder el tiempo en huevadas que en nada benefician al país??? Sólo en ponerse de acuerdo estriba el éxito de cualquier gestión.

El Congreso de la República está tinglado, hagamos de tripa corazón: por ello el 80% de la población desaprueba la gestión del Congreso, su imagen esta por los suelos: no hicieron su labor de control político, mucho menos de llevar con responsabilidad y coraje el proceso de vacancia presidencial y además dilató la acusación constitucional contra la vice presidenta Dina Boluarte.

