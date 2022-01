Operadores instalarán antenas 4G en zonas rurales

Up Next

Recientemente, el MTC aprobó y publicó una lista de localidades rurales que no tienen señal de Internet ni cobertura celular, y una segunda lista con las zonas que cuentan solo con señal 2G. Para conocer el listado de localidades rurales preseleccionadas, solo debes ingresar aquí https://bit.ly/3qKHpdS .De esta manera se podrá conocer detalladamente las posibles regiones, provincias y distritos que recibirían el beneficio.

Para la preselección de localidades rurales como posibles beneficiarios de la inversión privada de operadores de telecomunicaciones se evalúan algunos factores como la cantidad de población, si cuenta con energía eléctrica y si tiene cobertura de servicios públicos de telecomunicaciones. También si no es beneficiario de los proyectos en ejecución del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

