ONPE quiso poner a «Porky al palo»

Alteró color del partido Renovación Popular en cédulas de votación para que no identifiquen a Porky

Respecto a la denuncia sobre la mala impresión del símbolo del partido Renovación Popular en las cédulas de votación, indica lo siguiente: El 26 de agosto, se realizó la prueba de color e impresión en presencia del JNE, el Reniec y la Defensoría del Pueblo.

Que, este acto público fue certificado por un notario público y se invitó a todas las organizaciones políticas. Sin embargo, el partido denunciante Renovación Popular no asistió. ONPE precisa que no puede realizar modificaciones de color o forma en los símbolos de las organizaciones políticas sin su solicitud expresa, por lo cual resulta fundamental que asistan a la prueba de color. Todas nuestras respuestas las pueden encontrar en #ONPEChequea

Son justificaciones incorrectas,ONPE recibió el logo y lo correcto era chequear si reunía el diseño la calidad que se requiere. Por ello hay un responsable que en algún momento del proceso debió revisar la imagen enviada por los partidos políticos.

No hay casualidades, sino casualidades!!!

Debemos preguntar, a que se llama pruebas de color o prueba de imprenta? A cualquier documento, físico o virtual, que tenga como finalidad la comprobación de algún aspecto de un trabajo impreso, antes de la impresión efectiva del trabajo. Ojo, también es posible obtener pruebas de color sin soporte físico, es decir, en pantalla (soft proofs), pero acá nos centraremos en las pruebas impresas (hard proofs).

Primero ¿Todas las pruebas de impresión son pruebas de color? Dependiendo de su propósito, distinguimos dos grandes tipos de pruebas de impresión:

1.Pruebas de Maquetación: Su finalidad es comprobar que la maquetación sea correcta, es decir, “que todo esté donde tiene que estar y como tiene que estar”: colocación de textos e imágenes, que se muestren las tipografías adecuadas y con las características deseadas (tamaños, interlineados, etc).

2. Pruebas de Color: para que se hacen? Se hacen para conseguir una aproximación fiel de los colores que se obtendrán al imprimir el trabajo.

¿Son necesarias las pruebas de color? La fidelidad en la reproducción del color es fundamental en cualquier trabajo de impresión especialmente en campañas.

Dado que es un “detalle” puede influir en la campaña de un partido político que se está promocionando, o que puede repercutir en el reconocimiento del LOGO (de ahí los colores corporativos), la gestión del color es un aspecto crítico que todo diseñador que trabaje con imprentas debe saber gestionar. Y las pruebas de color son uno más de los aspectos de la gestión del color.

En un mundo ideal, los colores que vemos en nuestros monitores corresponderían con los que se plasman sobre el papel, pero no… no estamos en ese mundo… son muchos los factores que hacen que los colores que vemos en la pantalla no coincidan con el resultado impreso, siendo el principal el hecho de que los monitores utilizan colores aditivos (el espacio de color RGB) para dotar de color a los píxels que forman la pantalla, mientras que el resultado impreso se consigue mediante colores sustractivos (espacio de color CMYK).

Quiero ser enfático, que no se trata de una «mala impresión» FUE UN HECHO REAL CON MALA LECHE, fue un SABOTAJE porque LE BAJARON EL TONO AL SÍMBOLO, DEMASIADO TENUE; se aprovecharon de la ausencia del representante de Renovación Popular para SABOTEAR y no puedan reclamar!

Hay que tener la cara de palo para tratar de seguir engañando; Renovación Popular tiene el mismo logo de las elecciones pasadas. Y

ONPE no hizo su trabajo!! Y esa excusa de decir que no asistieron es infantil, todos los logos tienen que estar legibles e impresos con la misma intensidad de color, sin perjudicar a ningún partido, para eso tienen un gran presupuesto y se les paga bien. Entonces cumplan con su trabajo.

Por último, en una época donde todo es a través de las redes, y los logos son, o deberían, ser enviados en formato digital que no requiera pruebas de “color”, salen con una excusa tan miserable.

LA DENUNCIA DEBE SER CONTRA TODOS LOS RESPONSABLES CAIGA QUIÉN CAIGA