ONG Human Rights Watch de Soros «arma chongazo» contra Perú

«Incendio» EEUU para que pierda Donald Trump y llevarlo a juicio.

Financió a los izquierdistas de Black Lives Matter y Antifa. Hoy ambos: Soros e hijo gobiernan y como pasa siempre «la élite coloca presidentes a espalda del pueblo americano».

Se han preguntado de que viven estos flojos caviares comunistas internacionales? La única forma de agradecer es lamerle las pezuñas a quien les paga… o creen que los del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla viven y viajan como millonarios con donaciones caritativas? No es la «marmaja» de George Soros.

Ahora, por consignas atacan al Perú- previo arreglo- no extraño el comportamiento de IDL-R de Gorriti y caviares nada es por casualidad cuando el fin es desestabilizar nuestra democracia y crear escándalos y asonadas.

«El informe de Human Rights Watch señala que hubo ejecuciones extrajudiciales durante protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Detalla que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares y la Policía Nacional contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta del Perú».

No es ninguna casualidad el titular de la República que se demuestra el pacto entre Garcia Sayán y Dina Bolouarte, quien la protegerá de las denuncias por violaciones a los DDHH en su gobierno. Allí está la respuesta a la designación del hijito y cambio de ministro de Educación.

INFORMACIÓN 100% VERIFICADA

El fundador de la ONG COMUNISTA, financiada por George Soros, Human Rights Watch, confesó antes de fallecer, en el año 2021, que dicha ONG Human Right Watch tiene sesgo comunista y que ha perdido credibilidad y seriedad en los últimos 10 años, precisamente, por mostrar su verdadero color político.

Las críticas del fundador de Human Rights Watch a la organización, por su sesgo y falta de credibilidad. Las reflexiones de Robert Bernstein, antes de fallecer, tienen hoy una enorme vigencia a raíz del informe de José Miguel Vivanco sobre lo que ocurre con las protestas en Colombia.

La ONG Human Rights Watch (HRW) acaba de divulgar un informe titulado ‘Colombia: brutalidad policial contra manifestantes’, a raíz de las protestas que han sacudido al país en medio del paro nacional. Dicho documento, según explicó el director de esa organización para las Américas, José Miguel Vivanco, está basado en entrevistas con 150 personas en 23 ciudades, contactadas por teléfono o videoconferencia.

Robert Bernstein, fundador de Human Rights Watch, y quien falleció hace dos años, precisamente criticó los métodos y el sesgo de esa organización, en una columna publicada en The New York Times hace unos años.

Él estaba preocupado por la desviación de la misión original de HRW, que consistía en enfocarse en los abusos en sociedades cerradas y que no tenían derecho a la libertad de expresión.

“En Human Rights Watch, siempre reconocimos que sociedades abiertas y democráticas tienen fallas y cometen abusos. Pero notamos que tenían la habilidad de corregirse a través del debate público, una prensa libre, y otros mecanismos que fomentarían reformas”, escribió Bernstein.

El fundador de HRW reconoció, por ejemplo, que los reportajes de esa ONG sobre el oriente medio se basaban en testigos cuyas historias no podían ser verificadas y, además, advirtió que muchos de los que testificaban lo hacían para obtener ventajas políticas.

Bernstein concluyó su editorial en The New York Times mostrando su preocupación por la credibilidad de HRW y porque su rol en el mundo se estaba viendo disminuido.

En abril de este año, incluso antes de que se desatara una nueva confrontación entre Israel y el grupo terrorista Hamas, Human Rights Watch publicó un informe de 217 páginas, criticando a Israel.

El American Jewish Committee, una de las organizaciones más respetadas a nivel mundial, que defiende los derechos humanos, las libertades civiles y que lucha contra la discriminación en todas sus formas, criticó abiertamente el reporte. Sostuvo que mientras acusaba al gobierno israelí de cometer violaciones a los derechos humanos, no se mencionaba ni una sola vez la palabra “terrorismo” para describir las acciones cometidas al otro lado de la franja de Gaza.

El principal autor de ese documento fue Omar Shakir, director de HRW en Israel y los territorios palestinos, quien es reconocido por ser abiertamente antiisraelí. De acuerdo al grupo NGO Monitor, entre junio del 2018 y enero del 2019, Shakir trinó 18 veces en contra de los supuestos ataques israelíes contra los palestinos y ni una sola vez se refirió a los ataques terroristas contra el Estado de Israel.

A José Miguel Vivanco, el director de las Américas de HRW, le pasa lo mismo. Su sesgo es muy evidente en sus trinos, y su obsesión a la hora de atacar a la Policía y a las Fuerzas Armadas de Colombia es notoria.

El prestigioso diario The Times, de Londres, dijo en un artículo que HRW “es crédulo de testigos en lugares como Gaza y Afganistán y escéptico de cualquiera con un uniforme”.

Mientras el informe contra Colombia de HRW generó trinos de los mismos de siempre, es importante entender la falta de credibilidad y el sesgo de esa ONG, tal como lo advirtió su propio fundador.

FUENTE: semana.com