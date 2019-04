No es nada nuevo que OnePlus tenga el nuevo OP7 en camino. Por lo demás, esta vez parece que tiene dos o tres nuevos modelos, listos para lanzar, para atacar un mercado dominado por Huawei y su P30, así como Samsung y su Galaxy S10.

Pues bien, para llevar la lucha a estas gigantescas rivales, OnePlus lanzará sus nuevos aparatos el 14 de Mayo.

Curiosamente, la compañía dice que este va a ser el mayor lanzamiento de la historia. Con cuatro eventos al mismo tiempo, en cuatro países diferentes. Lo que significa que vamos a tener un evento en Nueva York, otro en Londres, otro en Bangalore, y finalmente uno en Beijing.

Dicho esto, aunque la empresa sólo menciona el modelo OnePlus 7 Pro … ¡Estamos esperando tres nuevos aparatos!

Donde tenemos que incluir la tan esperada versión 5G, así como la normal versión Non-Pro. Además, existe la posibilidad de que tengamos algún anuncio sobre OnePlus TV, que fue teased el pasado mes de septiembre.

#OnePlus May 14th launch event: #OnePlus7 ≈ 6.4" flat display / waterdrop notch front camera / dual rear camera with 48MP as primary #OnePlus7Pro ≈ 6.64" curved display / pop-up front camera / triple rear camera with 48MP as primary + Telephoto + Ultra Wide#OnePlus7PRO5G pic.twitter.com/zGic9AQdVx

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 16, 2019