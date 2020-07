La OMS ha anunciado la creación de un panel independiente para evaluar su actuación y respuesta ante la pandemia, al tiempo que advierte de que la pandemia no está controlada, sino que está empeorando.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves la creación de un grupo independiente para evaluar su actuación y respuesta ante la pandemia de Covid-19.

El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ha afirmado que la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex Presidenta de Liberia, Ellen Sirleaf, presidirán el Comité, que presentará un informe preliminar en noviembre y el definitivo en mayo de 2021, durante la Asamblea Mundial de la salud.

El grupo independiente para la respuesta y preparación de Pandemias concretará la resolución aprobada por los Estados miembros de la organización durante su última Asamblea General, en la que se defendía “una evaluación independiente y completa de las lecciones aprendidas de la respuesta sanitaria internacional a Covid-19″, afirmó.

Tenemos que examinar el rendimiento de nuestros sistemas nacionales de vigilancia y respuesta, como compartes información con nuestras comunidades, ganaremos su confianza, como nosotros lideramos, si nuestra arquitectura sanitaria global es adecuada”, declaró Tedros Ghebreyesus.

“La pandemia no está controlada en la mayoría de los países, está empeorando”, señaló, entre otros, los más de 11,8 millones de casos ya comunicados a la OMS y las más de 544.000 personas que murieron con Covid-19, cuyo contenido”sigue acelerándose, con una duplicación del número total de casos en las últimas seis semanas”.

“Durante años, muchos de Nosotros advertimos que una pandemia catastrófica de una enfermedad respiratoria era inevitable. No era cuestión de si, sino de cuándo. Aun así, el mundo no estaba preparado. Nuestros sistemas no están preparados. Nuestras comunidades no están preparadas. Nuestras cadenas de suministro colapsan. Es hora de hacer una reflexión honesta”, defendió.

La dimensión de esta pandemia, señaló, “merece claramente una evaluación a la altura”, estimó el director de la agencia de las Naciones Unidas. “Este no puede ser otro comité de elite que redacta un informe para ser puesto en el estante”, señaló Ghebreyesus.

Helen Clark y Ellen Sirleaf deben elegir a los demás miembros del panel a partir de las sugerencias hechas por los Estados miembros, que tendrán reuniones mensuales para seguir el trabajo. El próximo mes de noviembre, durante la Asamblea Mundial de la salud, el comité presentará un informe preliminar y, en mayo, “presentará un informe sustancial sobre las conclusiones”.