David Nabarro, consultor de la oficina del director general de la OMS, instó a los gobiernos a no recurrir al confinamiento como medida principal para controlar la propagación del nuevo coronavirus.

“Nosotros en la Organización Mundial de la salud, no aconsejamos los confinamientos como medida primaria de control de este virus”, afirmó David Nabarro, enviado especial de la oficina del director general de la OMS para el combate a la pandemia del nuevo coronavirus.

“Los confinamientos tienen una consecuencia que de nunca debe subestimarse: hacen que las personas pobres sean mucho más pobres”, agrego el experto médico, en Una entrevista con El Espectador.

Estas declaraciones se alinean con lo indicado la semana pasada por el director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, quien afirmó que el cierre de países es una situación a evitar porque tiene consecuencias negativas en las poblaciones.

Estas afirmaciones no se recibieron de Manera consensuada, y la Organización fue acusada de volver Sobre los Consejos Que dio inicialmente, cuando se declaro la pandemia. “La única razón que creemos que justifica un confinamiento es para ganar tiempo Para reorganizar, reagrupar, equilibrar los recursos; proteger a los profesionales de la salud, que están agotados”, dijo, añadiendo, sin embargo, que “en general, preferimos no hacerlo “.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

— The Spectator (@spectator) October 9, 2020