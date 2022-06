ÓMICRON:LA OTRA MALDICION DESPUÉS DE LA CORRUPCION

PEDRO CASTILLO ASUMIRÁ PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA CAN

Existe aún exceso de muertes por toda causa no violenta. La mayor parte de estas muertes se vienen originando en los domicilios y no en los centros de salud. Mucha gente sin atención oportuna y ni qué decir de las citas médicas pospuestas por largo tiempo.

La mayor proporción de estos incrementos son casos leves que no han necesitado hospitalización siendo la mayoría personas vacunadas e incluso reinfectados (con tres y hasta dos dosis en población joven y adulta). Hay otra proporción de personas no vacunadas que se han reinfectado y de igual modo son casos leves sin requerir hospitalización.

Esta NO es una «opinión a la ligera» sino más bien el fruto de la revisión exhaustiva de la data disponible en el Perú. Durante estos dos últimos meses (desde el 20 de abril) los contagios vienen en aumento a escala nacional sobretodo en Lima Metropolitana, y sin considerar inclusive los altos subregistros (personas que no son parte de las estadísticas del MINSA).

Para nadie debe ser novedad que el MINSA tiene a la mano la data abierta para que la analicen y puedan informar con evidencia (no con alarmismo) a la población, pero esperemos algún día lo hagan.

