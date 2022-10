OEA COMUNISTA DA RESPALDO A GOBIERNO CORRUPTO DE CASTILLO

By

La OEA apaña corrupción de dictadores de América Latina

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, manifiesta «Hacemos nuestra la Resolución del Consejo Permanente de OEA oficial y estamos a disposición para brindar apoyo y cooperación, a requerimiento del Gobierno del Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno»?

Con el cuento que respalda la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú. La Resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA en la sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2022.

Acaso nos puede sorprender el apoyo de la OEA a un gobierno inmerso hasta el cuello en diversos delitos que socavan la democracia y la institucionalidad. Cuándo la OEA tuvo este mismo comportamiento con el corrupto del «cholo Toledo y del «Lagarto» Vizcarra»?

«Luis Almagro, el controvertido camaleón político que maneja a la OEA como si fuera su chacra, mete su nariz en el Perú. Convocó sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para analizar pedido del gobierno peruano y activar la Carta Democrática en los artículos 17 y 18 que se refieren a situaciones en las que está en riesgo la democracia en un país.

Con los mismos alcahuetes que aprobaron elecciones en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, etc, por favor, no seamos idiotas. Todo esta planeado de acuerdo al Foro de Sao Paulo. No es novedad que la OEA defienda delicuentes:

Lo hizo en Brasil con Lula da Silva.

Lo hizo en Ecuador con Correa.

Lo hizo en Argentina con Cristina Kirchner.

Lo hizo en Bolivia con Evo Morales.

Lo hizo en Venezuela con Chávez y Maduro!!!

Si Almagro manda una misión imparcial, lo primero que comprobará es que Pedro Castillo, es el primer violador de la carta (corrupción, opacidad, ataque a prensa, etc) Que vengan y que la Comisión de la OEA le pregunte al presidente Castillo porqué tiene a su cuñada Yenifer Paredes en prisión, su ministro Juan Silva, sobrino Fray Vásquez, fugados? Porqué, cuando fue citado a la fiscalía solo guardó silencio y no quiso decir nada? O que responda por las 190 pruebas q hay en su contra? Porqué en un país rico, a crecido la pobreza, más de 16 millones de peruanos no tienen que comer?

1. Que se entrevisten con el TC, Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo? Y de paso con en el CPP para ver la situación de la libertad de prensa?

2. No se puede dialogar con delincuentes, Pedro Castillo, y sus garrapatas metidos en el poder, son ladrones, chats y audios lo implican en corrupción, no se puede tapar el sol con un dedo. Vengan a Perú y busquen argumentos de ambas partes. Acá los esperamos. Demostraremos que toda la corrupción, amenazas y obstrucción a la justicia es de parte de este Gobierno.

3. La OEA bajo el liderazgo de Luis Almagro vive sus horas más decadentes. Castillo tarde o temprano tendrá que responder a la justicia. ¿La OEA debería desaparecer?…