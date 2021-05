4. Use técnicas de relajación: “si el miedo es difícil de controlar, hay maneras de al menos evitarlo. Además de un ejercicio de respiración y cerrar los ojos, la solución puede pasar por la música. Después de aclarar las dudas con el profesional de la salud, concéntrate en escuchar música que te transporta a otro entorno”.

3. Conozca las nuevas tendencias en el sector: – ” hay quienes tienen miedo de tratamientos que, hoy en día, ya no asustan a nadie. La tecnología ha revolucionado la industria de la ortodoncia y ahora hay tratamientos, como la ortodoncia invisible, que ofrecen una experiencia efectiva e indolora a través del uso de alineadores invisibles. Es importante conocer las nuevas soluciones para no temer al pasado”;

2. Elimine todas las dudas : “cuanta más seguridad tenga sobre un tratamiento, menos miedo tendrá de seguir adelante. El truco es aclarar todas las dudas con el profesional de la salud y recopilar información segura y confiable sobre el proceso a seguir, con el fin de asegurarse de que no sufra por anticipación o por imaginar un escenario que no se corresponde con la realidad”;

1. Buscar consejo: – ” el miedo a ir al dentista puede estar justificado por malas experiencias pasadas, pero es importante tener en cuenta que no todos los profesionales y tratamientos son iguales. La mejor manera de solucionar el problema es buscar el consejo de amigos o investigar nuevas clínicas y profesionales que estén bien referenciados para enfrentar la experiencia con más confianza y mejores expectativas”;

