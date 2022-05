Odio visceral de caviares, rojos y DBA contra Alan García

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

SIEMPRE «HABLANDO HUAVADAS» DEL PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCIA (1985-1990) Y NO SE PREGUNTA PORQUÉ TANTO ODIO?

Se lo decía al colega y c. Eduardo Obando Lino – siempre lo he manifestado en mi columna en pysnnoticias- que, sobre el primer gobierno de Alan García, hay mucho de qué hablar. Así les duelan a algunos compañeros, yo no me guardo nada, cuando tengo que criticar lo hago con la finalidad de abrir un debate sin ánimo de joder. También creo en la poca o nada capacidad de la cúpula: defender las importantes obras del primer gobierno del Apra. A Alan Garcia, lo dejaron solo frente al enemigo.

Los caviares, comunistas, acciopopulistas y la DBA sacaron ventaja; explotan a los que no tienen memoria y llenan la cabeza a los jóvenes con verdades a media, información tendenciosa o falsa:

«Que se vivió un clima de cataclismo político y social, que fue el punto de partida contundente de la alianza con la derecha peruana con los 12 apóstoles – cambiaron a la pretensión de expropiación de la banca-, los hechos cruentos sucedido en los penales y copamiento de sectores públicos, que se crearon las condiciones para una feroz privatización, dio pie a la aplicación de «reformas en extremo neoliberales» con PROFUNDA DESIGUALDAD SOCIAL, crisis educativa, crisis de la salud, corrupción generalizada y una espiral jamás vista de la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico, etc. etc…».

ESCONDEN ESE GRAN LOGRO: SE DESCUBRIÓ Y CUBICÓ EL YACIMIENTO DE GAS DE CAMISEA.

Que, a diferencia del Gobierno de Acción Popular, el Gobierno del APRA 1985 – 1990, SI HIZO RESPETAR EL CONTRATO ENTRE PETROPERU Y LA SHELL, PUES ESTABA PARALIZADO CASI UN AÑO, DESDE SETIEMBRE 1984 Y SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

-Junio-1986: Perforación del Pozo Segakiato-2X. Es pozo Confirmatorio de gas natural

-Agosto-1986: Perforación del Pozo Cashiriari-3X. Es pozo Descubridor. “Mala suerte, no hay petróleo sólo gas y agua”

-Feb.-1987: Perforación del Pozo Armihuari-4X. Es pozo Confirmatorio. Nuevamente gas y agua.

-Ante la insistente frase de Shell: “mala suerte, no hay petróleo, sólo agua y gas”, el ministro de Energía y Minas, Wilfredo Huaita pide formalmente estimar las reservas de gas natural.

-El 21 febrero de 1987 el presidente Alan García oficializa que: La Shell ha descubierto en CAMISEA, 7 trillones de pies cúbicos de gas, equivalente a 1,200 millones de barriles de petróleo y adicionalmente 200 millones de barriles de condensados; lo que representa más del doble de la reserva de petróleo que bordea los 500 millones de barriles. El valor estimado de este hallazgo supera los 20 mil millones de dólares, suma muy superior a la deuda externa total….

-Setiembre. -1987: Perforación Pozo Mipaya-5X.

-Se ubica el Pozo Pagoreni.

Sobre Alan Garcia, hay un estigma, una leyenda negra atizada por fujimoristas, caviares y rojimios, durante los últimos 37 años, repetían como loros el “Desastroso Gobierno de Alan García”, pero cuál es la verdad, que pasó:

Que el dólar MUC, NO lo creo el Gobierno Alan García, fue el gobierno de Velasco Alvarado. Morales Bermúdez lo dejó tal cual. Y también el Gobierno de Belaúnde Terry. Decir que se llevaron los actos de corrupción más grave es cerrar los ojos a una política cambiaria que se llevaba a cabo en toda América Latina. Lo más extraño es que nunca investigaron a los otros gobiernos. Solo se centraron en el de Alan García.

Que, Alan García dejó de Pagar la Deuda y por eso nos aislaron del Mundo Económico Internacional. FALSO: Fue el Gobierno de Fernando Belaúnde que en abril de 1983 dejó de pagar la totalidad de la deuda externa. Eso lo saben todos, pero lo ocultan, gracias a su gobierno declararon al Perú Valor Deteriorado y No Elegible para nuevos créditos internacionales.

Fue el Gobierno de Alan el que en 1985 comenzó a pagar la Deuda Externa. Solo que la limitó al 10% de nuestras Exportaciones anuales. Propuso más bien un Frente Común de Deudores para renegociar con el FMI, el BM y los países acreedores. Fue esto el detonante para que Estados Unidos y la Banca Mundial lo marque para siempre. No querían un frente de deudores. Con un frente de deudores pues los acreedores hubieran tenido que condonar la deuda en gran parte. Sin embargo, la dolorosa persecución contra García hizo temblar a los demás países y no se plegaron a la propuesta.

Que Alan García creo la moneda el INTI. Y con eso ofendió la soberanía del país. FALSO. EL Inti como moneda la creo Fernando Belaúnde el 01 de febrero de 1985. Ese día entró a circular ésta nueva moneda.

Que las Colas aparecieron por primera vez en el Gobierno de Alan García, porque no había productos; había escasez. FALSO. Las colas aparecieron en 1981. En el Gobierno de Fernando Belaunde. Luego de la Guerra con el Ecuador. Las cosas en Piura escaseaban. Las colas se generalizan a partir de 1983 luego del Fenómeno del Niño. Había que levantarse de madrugada a comprar el pan, el azúcar, el kerosene, etc. Esto duró hasta el final de su Gobierno.

¿Que durante todo el Gobierno hubo hiperinflación? ¿Que su Gobierno creo la Hiperinflación? FALSO. La Hiperinflación nación con Fernando Belaúnde en su 2do Gobierno. En 1985 se había anualizado ya 302% de inflación. Ésta cifra ya es Hiperinflación. Gracias a las medidas económicas del nuevo Gobierno de Alan García la inflación bajó a 72% el primer año. El Segundo a 68%. Y en el tercero íbamos camino al 50% de inflación anualizada. Sin embargo, la propuesta de Nacionalización de la Banca incomodó a los empresarios y los mismos dueños de los bancos eran dueños de las empresas que hacían o distribuían los productos. Los escondieron. Crearon una sensación artificial de escasez. Luego se escapó de las manos.

La Hiperinflación reaparece y dura los dos últimos años del Gobierno de Alan. A pesar que el último año ya venía bajando. Otra mentira, ¿que en el primer Gobierno de Alan García no se hizo nada por el Perú? Veamos todo lo que se hizo:

a) EN MATERIA ANTITERRORISTA

* Se crea la Policía Nacional del Perú unificándose las 3 policías que había hasta la fecha. De esa forma se tuvo un solo comando para la lucha contra el Terror.

* Se crea el Ministerio de Defensa. Se unifican los 3 ministerios que existían. El de Guerra, el de Aeronáutica y el de Marina. De esa forma había un solo comando militar en la lucha contra el terror. * Se crea la DINCOTE. Se envían agentes a estudiar el fenómeno terrorista a Israel, Unión Soviética y otros lugares del Mundo.

Se crea el GEIN. Grupo que capturó en el Gobierno de Alan García a Osmán Morote. Y que en junio de 1990 logra llegar una hora después que Abimael Guzmán escape de ser capturado con toda su cúpula. De haberse capturado ese día, el Perú sería más agradecido con Alan García.

b) EN DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

* Da la Ley de Regionalización. Se convocan a las elecciones de los primeros gobiernos regionales de la Historia del Perú. Fujimori una vez que da el Golpe de Estado los desactiva.

* Se dicta la Ley de Simplificación Administrativa. Que permite mayor modernización del manejo público.

c) SE HICIERON LAS MÁS GRANDES OBRAS PARA EL PERÚ

* La Central Hidroeléctrica de Charcani V. Una de las más grandes obras de Ingeniería Civil del Perú. Cuenta con una central de 135 megavatios, que aprovecha las aguas del Río Chili captadas en la presa de Aguada Blanca, a una altura superior a los 3,500 metros sobre el nivel del mar. Esta gran obra permite cimentar el desarrollo de las zonas mencionadas, en sus importantes rubros comerciales, agrícola, industrial, minero, pesquero, beneficiando a una población estimada en cerca de dos millones de habitantes.

Además, la puesta en marcha de Charcani V permite un ahorro directo de divisas para el país del orden de los 50 millones de dólares anuales, al sustituirse la energía térmica por la hidráulica. También incluye la línea de transmisión de doble terna Santuario Socabaya-Cerro Verde de 138 Kilovatios y 38 Kilómetros de longitud.

CHAVIMOCHIC El proyecto de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama (CHAVIMOCHIC) se inició en febrero de 1986 y es la obra más importante que realiza el gobierno. Este proyecto tiene una inversión en su primera etapa de 422 millones de dólares. La meta es aprovechar las aguas del río Santa para incorporar la agricultura 38.700 hectáreas de tierras eriazas y mejorar el riego de 93,000 hectáreas de las que podrían duplicarse las cosechas. CHAVIMOCHIC tiene gran trascendencia en el desarrollo regional y nacional, por su impacto en la alimentación, la agroindustria, la energía y el bienestar de miles de habitantes del norte peruano. Se estima que creará 50,000 nuevos puestos de trabajo en forma directa en el sector productivo. Tendrá 200 kilómetros de canales y túneles revestidos de concreto armado.

* GALLITO CIEGO En febrero de 1988 se puso en funcionamiento la Presa Gallito Ciego, construida con una inversión de 125 millones de dólares, ¿obra fundamental del Proyecto Jequetepeque? Zaña. Ubicada en Pacasmayo, Departamento de La Libertad, tiene una capacidad útil para 400 millones de metros cúbicos. Junto con la Presa de Polloc, 250 Kms, de canales de riego y 156 Kms. de canales de drenaje, un túnel transandino de 11 Kms. de longitud, dos centrales hidroeléctricas y otras obras complementarias, conforman otro de los proyectos más ambiciosos para transformar el norte peruano.

* OLMOS El 24 de junio de 1989 el presidente Alan García dispuso el inicio del Proyecto Hidro energético de Olmos. En una manifestación pública por el Día del Campesino en la localida…

* HUARANGAL. – Centro Nuclear de Investigaciones? Oscar Miro Quesada de la Guerra-RACSO- Huarangal fue realizado en base al convenio de cooperación entre el Instituto Peruano de Investigación Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, suscrito en 1977, que facilitó la transferencia de tecnología en el campo nuclear. ¿El país concretó un paso trascendental en el camino de su desarrollo científico y tecnológico con la construcción del Centro Nuclear de Investigaciones? Oscar Miro Quesada de la Guerra-RACSO? en la localidad de Huarangal, 42 Kilómetros al norte de Lima.

* NEOPLASICAS, NUEVO HOSPITAL DEL CANCER. – Considerado el más moderno y mejor equipado de América Latina, el nuevo Hospital del Cáncer fue inaugurado en enero de 1988 por el Pr…

* MUSEO DE LA NACIÓN. – Una obra destinada a convertirse en un legado para las futuras generaciones, que conjuga el pasado con el presente de la cultura peruana, es el Museo de la Nación, el más significativo proyecto cultural. Sobre un área total de 60,000 metros cuadrados, ¿el Museo? erigido en el moderno edificio que fuera el Ministerio de Pesquería- contará en una primera etapa con una sala destinada a la exhibición de la cultura y el arte pre- colombinos, que ocupa 4,200 metros cuadrados distribuidos en tres pisos del ala izquierda del Museo. A ella se suman las dedicadas al período Virreinal y a la República, así como una sala dedicada al Arte contemporáneo. Como destacó el presidente Alan García cuando anunció el proyecto, el Museo no será tan sólo un ce…[10:23 p. m., 28/5/2022] Jaime Alberto Uribe Rocha: centro dedicado a las artes y las letras sino un local de investigación y trabajo a disposición permanente de estudiosos y la juventud. El Museo, en efecto, muestra piezas cedidas por los demás museos en calidad de préstamo por períodos de tiempo de seis meses a un año, que actualmente se mantienen en los depósitos de dichos museos por falta de espacio para su exhibición. Se muestran, además 25 maquetas a escala de diversos ciudades y lugares importantes del antiguo Perú, así como réplicas de famosos restos pre-hispánicos, como las manos cruzadas de Kotosh o los petroglifos de Poro-Poro. Además, cuenta con un archivo computarizando de todas las colecciones privadas del país, que pueden ser expuestas mediante préstamos de sus propietarios.

* TREN ELECTRICO.- El gobierno del presidente Alan García, puso en marcha el denominado Sistema Eléctrico de Transporte Masivo para las ciudades de Lima y Callao, un moderno sistema de transporte masivo, que permita ofrecer a la población un medio de transporte eficiente, rápido, seguro y económico, el cual estará integrado a los otros medios de transporte, respetando además el medio ambiente. En la actualidad el Tren Eléctrico transporta más de tres millones de pasajeros. Gracias al Metro de Lima2 los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, San Borja, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho están mejor conectados. La Linea 1 del Metro de Lima recorrerá alrededor de 34 kilómetros entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho en 52 minutos (actualmente, con los buses y microbuses, ese traslado toma cuatro horas).

Lo que no dicen los caviares, comunistas y acciopopulistas y la prensa vendida que García LE PERDONÓ LA VIDA A BELAUNDE. Hubiese sido fácil decir que heredó del Arq. Fernando Belaúnde, un gobierno corrupto, con terrible inflación, que creó el INTI como moneda oficial, que no pagó los intereses de una deuda externa creada por el gobierno militar de Velasco ( que Belaunde lo incremento aún más).

Que heredo las “colas” para comprar alimentos de primera necesidad, originadas por la inflación, que comerciantes y especuladores escondían los productos hasta que subiesen de precio, y eso los hacia escasear y las “colas” se formaban en las tiendas donde se vendían al precio oficial. Que era el tiempo en que había control de precios por parte del Estado, mejor dicho, el estado era el que ponía los precios de los alimentos. Que el terrorismo se había incrementado, por la desidia e indiferencia del gobierno belaundista, que llego a minimizarlos, calificándolos de “abigeos” (ladrones de ganado). Que la

situación económica era tal que el 60% del dinero del presupuesto destinado a obras de infraestructura, se iba en pagar los intereses de la deuda externa. No quedaba casi dinero para hacer construcciones, carreteras, escuelas etc. etc…

Todo este panorama político y económico terrible vivió el joven Alan García desde sus 36 años de edad, cuando fue electo, en primera vuelta, como el presidente más joven de la historia del Perú. Con un país así, ¿qué presidente podría haber hecho un buen gobierno?

Sin duda, hay muchas más obras. Y mucho más por contar. Como por ejemplo que fue su Gobierno el que inició la lucha por reivindicar a la Mujer. Mercedes Cabanillas como ministra de Educación y Hilda Urízar en el sector Salud, son nombradas como las primeras ministras mujeres en la historia del país.