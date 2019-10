Empresa brasileña pretende seguir robándole al Perú, aun exige pagos por el Gasoducto Sur, la Hidroeléctrica Chaglla y la Hidroenergética Olmos.

En el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht no se contempla un desistimiento de las demandas presentadas por la constructora. Mientras que la empresa brasileña Odebrecht pagará como reparación civil la irrisoria suma de 610 millones de soles al Estado peruano por los hechos de corrupción cometidos en nuestro país para ganar licitaciones de diversas obras, la constructora a demandado al Perú por 2,000 millones de dólares en tribunales internacionales, y por otros 2,500 millones de dólares en arbitrajes nacionales.



Enagás eleva a US$1.980 millones la demanda contra Perú por el gasoducto

Proceso se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).Es una de las mayores demandas de una española contra un gobierno extranjero



A parte en el CIADI tiene cuatro casos Arbitrales en trámite y doce (12) arbitrajes concluidos.

CASOS EN TRÁMITE:

•DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) Limited y The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company c. República del Perú

•The Renco Group, Inc. c. República del Perú

•Exeteco Internacional Company S.L c. República del Perú

•Bear Creek Mining Corporation c. República del Perú

CASOS CONCLUIDOS:

•Pluspetrol Perú Corporation y otros c. Perupetro S.A.

•Anulación de Laudo de Tza Yap Shum c. República del Perú

•Renée Rose Levy and Gremcitel S.A. c. República del Perú

•Renée Rose Levy de Levi c. República del Perú

•Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C. c. República del Perú

•Isolux Corsán Concesiones S.A. c. República del Perú

•República del Perú c. Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C.

•Convial Callao S.A. y Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. República del Perú

•Tza Yap Shum c. República del Perú

•Aguaytia Energy, LLC c. República del Perú

•Duke Energy International Peru Investments No. 1 Ltd. c. República del Perú

•Lucchetti, S.A. and Lucchetti Perú, S.A. c. República del Perú

•Compagnie Minière Internationale Or S.A. c. República del Perú*

* Conforme la Regla de Arbitraje CIADI 43(1), las partes acordaron poner término al procedimiento.