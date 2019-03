Bien dice mi compadre Chicoma, que se suma al clamor de la mayoría de peruanos que piden PENA DE MUERTE PARA QUIENES ATENTAN CONTRA LOS BIENES DEL PAÍS, y no le falta razón. Ellos se quedan perplejos como se combate la corrupción; con sectarismo, voz baja y con absoluto entreguismo en los acuerdos bajo la mesa.

Hay que decirlo y sin temor, nuestro Perú vive sus peores momentos de crisis moral. Una crisis ligada al robo de los bienes del país, físicos y financieros. Personas, personalidades e instituciones políticas y sociales ya no hacen diferencia entre el bien y el mal, entre el interés personal, el interés colectivo y la traición a la patria.

No es sola la criminalidad entre personas o contra personas, es el crimen organizado contra el país para apoderarse de sus recursos financieros. Criminales de cuello y corbata que saben la dimensión del daño social causado; que la empresa brasileña era una escuela del delito de estrategias ilícitas.

Nuestro país trata de acumular activos que le permitan cimentar un crecimiento más acelerado, estos criminales direccionan las licitaciones, muestran asientos contables que las obras han sido ejecutadas cuando, sobre el terreno, muchas veces no hay nada ejecutado y, en el mejor de los casos, realizadas sin respetar las normas de calidad.

Pregunto ¿La democracia en el Perú es para grupos sectarios, destructores de la vida humana y la madre naturaleza, fuente de nuestra existencia? ¿La democracia en el Perú siempre ha sido y es para los grupos de poder económico, quienes para mantener en la administración de nuestra nación y sus riquezas, cada convocatoria a elecciones recorren todos los pueblos hasta los más humildes, con besos, abrazos, y luego se están desinfectando en sus vehículos, o en sus cómodas alcobas? No. Estos miserables se ríen del pueblo, del cholo barato, menesteroso (después de haber logrado tu voto hacen lo que le venga en gana para él y su grupo, para lo cual hacen leyes en contra los derechos esenciales del pueblo).

¿Donde están las ideologías y credos de los partidos y movimientos? Las elecciones en nuestro país, están hechas para la estafa política. Todos los políticos mienten, se cagan en las leyes…

Saben por qué? el ordenamiento jurídico desde la constitución hasta las leyes de ejecución electoral no obliga al candidato a cumplir su plan de trabajo que oficialmente desde 2005 presentan al jurado, la incumplen y no pasa nada como decía Morosini, con el agravante que no hay participación popular organizada para evaluar toda gestión a medio periodo con alcances a referéndum, mientras eso no se dé.

Con casi 200 años de vida republicana estamos en este círculo vicioso, ya tenemos las elecciones del 2021 y no hay nuevas caras, ese es el tema. Nuestra democracia tiene que profundizarse, con una correcta participación popular, contra el modelo del asalto a nuestros recursos naturales y a la fuerza de trabajo.

Lucha frontal contra la corrupción caiga quien caiga, ¿Solución a los grandes conflictos de la gran minería o es que la industria de los metales no tiene posibilidades de desarrollo en nuestro país? Reforma Política, Justicia Social; trabajo, salud y educación.

Con el proyecto legislativo (creación de la Autoridad Nacional de Control del PJ) inconstitucional que viola la autonomía del Poder Judicial, no llegamos a ningún puerto. Si queremos eliminar la corrupción en el Perú solo tenemos un camino, no se hace estableciendo nuevos controles que en lugar de eliminarla la promueven; la pena de muerte al estilo Singapur, no hay otra forma.