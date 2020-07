Fue en el funeral de John Lewis, histórico activista norteamericano recientemente fallecido, que el ex Presidente de Estados Unidos pronunció un discurso marcado: sin mencionar directamente pero refiriéndose bastante indirectamente a Donald Trump, que no estuvo presente, Obama alertó sobre un regreso de los fantasmas del pasado y comparó las luchas de Lewis con las que hoy ocupan las calles de las ciudades norteamericanas, sobre todo después de la muerte de George Floyd. Pero no sólo-porque el voto está en peligro, dijo

Si John Lewis no hubiera existido, y luchado como aquí se cuenta por los derechos cívicos en los Estados Unidos de América, en un recorrido que incluyó decenas de detenciones y agresiones, Barack Obama, el primer Presidente negro del país, nunca habría sido elegido. Fue el propio ex jefe de la Casa Blanca quien lo dijo este jueves, en la última despedida al histórico Lewis (murió el 17 de este mes, a los 80 años). “John Lewis será el padre fundador de una América más completa, más justa y mejor.”

Contrariamente a lo que ha sido práctica común desde que cedió el lugar a Donald Trump, Obama levantó la voz, fue enérgico como hace mucho tiempo no se veía. Trazó paralelismos entre el momento en que América vive hoy, en un 2020 marcado por protestas en varias ciudades norteamericanas provocadas por la muerte de un hombre negro, George Floyd, a manos de la policía, y el momento en que vivió Lewis, que lo llevó literalmente al suelo más de una vez en la famosa marcha de Selma a Montgomery, el “Domingo Sangriento”, que allanó el camino para la aprobación de la “Voting Rights Act” (1965), la ley que puso fin a los prerrequisitos impuestos a la población negra para votar.

“Tal vez ya no tengamos que adivinar el número de gomas en una jarra para poder votar [referencia a los requisitos previos de ‘alfabetización’ antes de la ley], pero incluso mientras estamos aquí sentados hay quienes están en el poder esforzándose al máximo para desalentar a las personas a votar, cerrando lugares de votación y apuntando a minorías y estudiantes con leyes restrictivas de identidad y atacando nuestros derechos de voto con precisión quirúrgica”, criticó Obama, sin mencionar al sucesor en la Casa Blanca.

Donald Trump sugirió en Twitter que las elecciones presidenciales programadas para noviembre se pospongan, por desconfiar del fraude en el voto por correo. Este jueves no estuvo presente en el homenaje a John Lewis. Minutos después del discurso de Obama, sin embargo, volvió a Twitter: “vamos a ganar las elecciones de 2020, en grande! MAGA [Make America Great Again]”.

Además de Obama, otros dos ex Presidentes hablaron en la ceremonia, que tuvo lugar en Atlanta, no por casualidad en la Iglesia Dr. Martin Luther King Jr, otro histórico del movimiento de emancipación negro en los Estados Unidos. Hablaron George W. Bush y Bill Clinton, el PRIMERO en recordar a un “santo americano” que puso el amor y la esperanza por delante. “De Freedom Summer [campaña en Mississippi para registrar el mayor número posible de votantes negros] a Selma, John Lewis siempre miraba hacia afuera, no hacia adentro. Siempre pensaba en los demás. Siempre pensaba en predicar el Evangelio en palabras y hechos, insistiendo en que el odio y el miedo tenían que ser respondidos con amor y esperanza.”

Bill Clinton dio a Lewis como un ejemplo de alguien que no “empacó” en los momentos difíciles. “Siguió moviéndose. Imaginó, esperó, vivió, trabajó y se movió por su amada comunidad.”En materia de ex Presidentes todavía vivos sólo queda Jimmy Carter, el mayor, 95 años, que emitió una nota diciendo que” los Carters hoy no viajan pero envían sus condolencias por escrito”, cita CNN. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, o la edil de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, fueron otras figuras destacadas.

Pero fue Obama y su discurso sobresaliendo en la ceremonia. “Sé que esto es una celebración de la vida de John y algunos dicen que no debemos insistir en estas cosas. Pero por eso Estoy hablando de ellas. John dedicó su tiempo en esta tierra a los ataques a la democracia”, afirmó el ex Presidente. No sin avisar que los ataques “están circulando por ahí ahora”.

Las alertas fueron siendo intercalados con los elogios. “La vida de John Lewis fue de muchas maneras excepcional. Él justificó la fe en nuestra fundación, redimió esa fe (…) y la idea de que cualquiera de Nosotros, gente común sin ningún cargo, riqueza, título o fama, puede señalar las imperfecciones de esta nación y unirse y desafiar el status quo y decidir que está a nuestro alcance rehacer este país.”

El primer Presidente negro de Estados Unidos cerró el discurso así. “Qué regalo fue John Lewis. Tenemos mucha suerte de haberlo acompañado por el momento en que nos mostró el camino. Dios nos bendiga a todos, Dios bendiga a América, Dios bendiga a esa alma amable que la acercó a su promesa.”