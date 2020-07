Nunca un Jugador ha Cometido Tantos Penaltis en una Misma Temporada como David Luiz



Ningún otro jugador ha cometido cinco faltas dentro del área en una sola edición, en la última jornada de la Liga Premier League, El defensor central brasileño se convirtió en el jugador con más penaltis cometidos en la misma temporada en la historia del campeonato inglés. Los ingresos de David Luiz al servicio del Arsenal fueron cuestionados durante la temporada y este domingo el central se convirtió en dueño de un récord negativo.

El ex-central de Benfica cometió el quinto penalti en la presente edición de la Premier League, esta vez frente a Watford. Según ‘Opta’, ningún otro jugador ha cometido tantas faltas en una temporada en el campeonato inglés.

Recordemos que el Brasileño, de 33 años, se asoció a un regreso a Benfica, pero finalmente renovó por los gunners por una temporada más.

5 – David Luiz has given away five penalties in the Premier League this season, the most any player has ever conceded in a single campaign in the competition. Calamity. pic.twitter.com/GWFhbNOjxe

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020