¿Quién hizo la compra, el Impostor?

Después de que las cartas de Pokémon se vendan por cantidades absurdas, parece que tenemos un nuevo competidor para 2021. Una pepita de McDonald’s en la forma de los astronautas de Among Us se vendió por $ 99,997.00 en eBay. Cabe destacar que la oferta inicial fue de 99 centavos.

El vendedor de polizna explicó que el Nugget llegó en el combo de asociación de McDonald’s con la banda de k-pop BTS y será entregada congelada al comprador, quien aún permanece en el anonimato.

Aunque fue lanzado en 2018, Among Us se convirtió en un fenómeno mundial durante la pandemia en 2020, ganando la publicación de juegos móviles más descargada. El éxito fue tanto que el juego llegará para PS4 y PS5 todavía en 2021.

Aunque ya no está en la cima de su popularidad, Among Us está moviendo mucho dinero (o casi eso).

Al comprar el combo de colaboración entre McDonald’s y el grupo de k-pop BTS, una persona encontró un Nugget en forma particular

Completo con piernas y todo, el Nugget Among Us fue subastado rápidamente en eBay y la disputa terminó hoy (4), con una oferta US$ 99.997,00.

El nugget se enviará congelada y envasada al vacío al ganador de la subasta.

La cuenta oficial de Twitter del juego se pronunció sobre el asunto, afirmando tener interés en comprar el manjar.

Hay un nugget de pollo de $ 34,443.43 entre nosotros en oferta y no sé cómo sentirme al respecto, pero también lo quiero

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE

— Among Us 🐥 cursed friday (@AmongUsGame) June 1, 2021