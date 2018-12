¡Parece que Santa nos dejó nuevos leaks sobre Galaxy S10 en nuestro zapatito! El que está en el fondo, el teléfono que podría elevar a Samsung a un nuevo nivel, o … que podría acabar con su reino como el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo.

Hace unas semanas, ya les mostramos algunas imágenes de los primeros protectores de pantalla para el súper Gamma Galaxy S10+, que debería contar con dos cámaras frontales empapadas en la pantalla.

Pues bien, estos protectores aparecieron de nuevo en Internet, a manos de uno de los leakers más fiables del mundo Samsung, ¡Ice Universe! Como es Navidad, leaker también tiene otra sorpresa para nosotros, pero ya hablaremos de eso.)

Con estas imágenes de los protectores de pantalla, podemos ver que Samsung va a implementar una pantalla Infinity-o gigante. Donde podemos encontrar dos orificios para las cámaras frontales en la esquina superior derecha.

Pero mucho más interesante que las cámaras frontales, ¡son las orillas del Galaxy S10+!

¡Parece que los márgenes del nuevo nivel de Samsung serán mínimos! Lo que, junto con el tradicional Edge de los celulares Premium Samsung, ofrecerá un grado de inmersión nunca visto en el mundo de los smartphones.

This is the Galaxy S10+ screen cover, its data is accurate, if you like to draw a rendering, you can make it according to it. pic.twitter.com/IwysyZIxh4

— Ice universe (@UniverseIce) December 25, 2018