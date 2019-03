principios de esta semana, Huawei presentó la última gama de smartphones de la serie Huawei P30. Leak hizo la cobertura en París y también en PhoneHouse, Lisboa, donde, junto con otros colegas de tecnología, abordamos los puntos fuertes de los nuevos smartphones. Ahora soplan buenos vientos desde oriente, donde las ventas son superiores a las de la gama P20.

En el caso de China, la tienda en línea Tmall confirmó que las pre-compras de los smartphones de la nueva serie P de Huawei son diez veces mayores que la pre-venta de los smartphones de la serie P20 que se lanzó el año pasado.

Mientras tanto, en el caso de esta tienda, todo el stock de P30 Pros se reservó en apenas 5 minutos.

Hay un aspecto muy curioso que destacar. Es que la locura en China ya ha comenzado, ya hay existencias agotadas con la reserva previa y ni siquiera han anunciado los precios.

Phone House confirmó a Leak que las ventas son superiores a las del año pasado.

Por lo demás, si quieren ver cómo funciona Este equipo pueden dirigirse a las tiendas físicas o a la propias tiendas de Huawei.

No es difícil entender por qué este equipo está generando tanto interés. Lo he estado utilizando durante dos días y ya he podido identificar varios puntos destacados.

Por supuesto, la cámara es uno de los puntos principales que tiene Huawei P30. Pero no es el único. Créanme, he impresionado a mis amigos con la habilidad de zoom. De hecho, sin verlo, no lo creerían. Muchos pensaban que era sólo marketing. Luego los dejé con la boca abierta.

Además de zoom, la otra gran característica, como ya ocurría en P20 Pro, es la fotografía por la noche. Sin embargo, en este caso, todo está aún mejor. O sea, incluso donde no hay ninguna luz, van a ser capaces de fotografiar y efectivamente ver algo. Es impresionante. No puedo decirlo de otra manera. Realmente impresiona.