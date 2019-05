Los centros de salud y postas médicas no hay nada se encuentran desabastecidas de materiales y medicinas y los equipos de salud no funcionan,

Los centros de salud y postas médicas se encuentran desabastecidas de materiales y medicinas y los equipos de salud no funcionan.

Que está pasando en el sector salud del Callao más escándalos de nunca acabar, los consejeros regionales están de adornos, no fiscalizan a nadie, dice los ciudadanos chalacos.

Se estaría cobrando mensualmente cupos en la Red de salud del Callao para dejar trabajar a personal contratado. Uno de los casos es de la trabajadora Azucena Félix Cerpa del centro de salud Defensores de la Patria, quien después de denunciar ante las autoridades fue despedida, que tal escándalo, el ministerio de salud y la contraloría deben investigar este caso.

Las nuevas autoridades, acaso no se dan cuenta que la salud es una prioridad, nuestra Constitución Política así lo refiere “Todos tenemos derecho a la salud”… Pues parece que las autoridades y funcionarios regionales se han olvidado del hospital de Ventanilla, que cada día está peor, no hay camas, no hay medicinas, a los pacientes los atienden en la puerta de los baños, los equipos médicos rayos x, tomógrafo y demás maquinarias no funcionan, el techo se cae a pedazos, la humedad está carcomiendo las estructuras y en cualquier momento podría producirse un corto circuito y un incendio, encima maltratan al personal administrativo y médicos, no les pagan, los amenazan con botarlos. Los sindicato de trabajadores aún no se pronuncian o hay algo entre las mesas se quejan los trabajadores.

Otro caso de nunca acabar en el Hospital Carrión a diario hay denuncias de negligencias médicas, por falta de atención se mueren los pacientes, y a las embarazadas se les mueren su bebes en el vientre.

Los ciudadanos chalacos se preguntan sobre las nuevas autoridades que eligieron y juraron que el Callao sería de nuevo una ciudad moderna en donde vivir y la salud seria la prioridad y en vez de avanzar se ha retrocedido, nos hay medicinas no hay buena atención los pacientes se mueren en las salas de espera por falta de atención. Los familiares de los pacientes piden que el gobernador Mandriotti se ponga a trabajar y reordene en su totalidad de una vez el sector salud, o acaso por su avanzada edad ya no tiene fuerzas para trabajar, tiene la palabra Sr Kiko Mandriotti, los ciudadanos del Callao piden una pronta solución en el sector salud, si le queda grande el cargo de un paso al costado, los chalacos se lo agradecerán, dijeron los pobladores.

