Nueva York en estado de emergencia: El agua de las lluvias provocó «grandes trastornos» en el metro, especialmente en el barrio de Brooklyn, informó la autoridad que gestiona la red de transportes.

Las autoridades de Nueva York decretaron el estado de emergencia debido a las fuertes lluvias que inundaron calles, sótanos y el metro de la ciudad este viernes por la mañana.

«Esta es una situación meteorológica peligrosa y aún no ha terminado. No quiero que esos intervalos de fuertes lluvias den la impresión de que ha terminado, no ha terminado», dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

Además de la ciudad de Nueva York, la gobernadora del estado homónimo, Kathy Hochul, también declaró el estado de emergencia para Long Island y la región del Valle de Hudson.

El agua de las lluvias provocó «grandes trastornos» en el metro, especialmente en el barrio de Brooklyn, afirmó en X la autoridad que gestiona la red.

