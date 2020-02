Se llama ‘I Am not Okay With This’ y cuenta con Sophia Lillis como protagonista.

ANetflix tiene una nueva serie llegando a su servicio de streaming llamado “I Am not ok With This”, que cuenta con los mismos productores de Stranger Things y el director de “The End of the F—king World”.

La actriz Sophia Lillis ocupa el papel protagonista, una joven adolescente que, además de las cuestiones propias de la edad – escuela, familia y sexualidad – empieza a notar la aparición de extraños superpoderes.

El estreno de ‘I Am not ok With This’ está programado para el 26 de febrero.