NUEVA PROMOCIÓN DE ARQUITECTOS PARA EL PERÚ

FELICITACIONES ARQ. CAMILIA POVEA URIBE

El sábado 4 se celebró la graduación de la promoción LITHIUM (las ilusiones trazadas hoy iluminan un mañana) de la Facultad de Arquitectura y Diseño UPN (Universidad Privada del Norte).

Me impresionó las semblanzas narradas, la primera que se les pedía definir a la carrera de Arquitectura en tres palabras. Se dijo muchas cosas, pero las tres que más se repetían eran café, insomnio y estrés (Camila Povea y Rosario Muguruza). Y no estaban equivocadas. Efectivamente, años después y habiendo finalizado, pueden decir que no se equivocaron, que tenía razón, sin lugar a dudas el café jugó un papel de mucha importancia más de lo que se esperaban en su carrera.

La segunda. era si volverían a elegir la carrera de Arquitectura. Sí, consideran que la arquitectura no solamente les ha dado las herramientas para poder ejercer en el ámbito que más les gusta, sino que también es en parte y gracias a ella que hoy son lo que son: arquitectas de su futuro. Esta carrera les ha ayudado a descubrirse así mismo, les ha hecho crecer como persona. Gracias a la arquitectura pueden decir que son amante del diseño. Gracias a ella, descubrieron un tipo de sensibilidad, la misma culpable que hizo emocionarse al estar parado frente a aquellos edificios que durante tanto tiempo habían estudiado. Que elevaron su mirada, y les permitió apreciar el entorno en el que vivían. Aprendieron de historia, de progresos, de fracasos, y de la importancia de su rol en la sociedad. Es gracias a la arquitectura que pueden cultivar una mirada estética, analítica, y un poder casi inentendible de poder pasar semanas o meses proyectando aquello que, de la mejor manera posible, pueda responder a las necesidades de todos.

Dentro de esa semblanza, la promoción, rescata que aprendieron el poder de la frase “tengo entrega”. Y es gracias a ella que hoy están ahí intentando transmitirles algún concepto de lo que para ellos (as) significa ser arquitecto (a).

Tal como dijo el padrino de la promoción Arq. Fermín Prieto García, como el Arq. Gerardo Haro, les gustaría que finalizada la carrera, sean conscientes y recuerden entonces que este título que a partir de hoy llevan bajo el brazo es mucho más que una herramienta de trabajo. Llegó el día de enfrentar el mundo real como tanta gente se los advirtió, especialmente sus padres.



Sin lugar a dudas les queda mucho por aprender, pero va a depender de ellos (as) mismos (as) el avance. No tengan miedo a los cambios, porque, ahora no solo han aprendido una profesión, sino que han aprendido a crecer y afrontar algunas dificultades que años atrás no hubiesen sido capaces de afrontar. Solo es cuestión de proponérselo para seguir creciendo, seguir aprendiendo y persiguiendo aquello que realmente les gusta. Utilicen sus títulos no solamente en la oficina. Sigan descubriendo día a día, y ojalá que al momento de preguntarse si volverían a elegir su carrera, luego de hacer este repaso puedan responder sí.

Debo decir que culminar una carrera universitaria en nuestro país después de tres terribles años golpeados por la pandemia, crisis política y social, es un gran logro que debemos celebrar a lo grande, por la exitosa culminación académica de mi nieta Camila Povea Uribe, en la Universidad Privada del Norte, Facultad de Arquitectura.

Mis felicitaciones a mi nieta Camila, por su constante lucha y esfuerzo para culminar su carrera universitaria, hoy simplemente consiguió un gran resultado que valdrá la pena para toda su vida.



Mi hija Ursula Uribe, su papá Ruben Povea y toda la familia nos sentimos orgullos y hoy celebramos su triunfo profesional, Camila ya estás lista para asumir nuevas experiencia que guiarán aun más tu camino. La graduación es sólo el primer hito duro en la vida y lo has culminado exitosamente: creer en sí mismo es uno de los ladrillos más importantes en la construcción de tu futuro. Cuando una arquitecta persigue su sueño, debe inspirarse en lo que realmente hace, no en lo que imagina hacer. El futuro, es tuyo, nunca te rindas querida nieta.