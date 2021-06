La organización de conservación de la vida marina Sea Shepherd dice que esta caza, una práctica que ha durado cientos de años, ha matado a más de 6500 ballenas y delfines en la última década y la considera insostenible y “bárbara”.

Las Islas Feroe fueron una vez más el escenario de una masacre de ballenas piloto que dio lugar a una “marea roja”, causada por el derramamiento de sangre de los animales muertos. En la caza tradicional (grindadráp o grind) del domingo, había 175, en total.

Esta es una práctica común en este territorio danés que ha durado cientos de años y que ha sido condenada por varias organizaciones de protección del medio ambiente y de la vida marina. Sea Shepherd es uno de ellos. Una’ tradición'” bárbara”, que habrá sido responsable de la muerte de más de 6500 ballenas y delfines en la última década, estima la organización sin fines de lucro.

Sea Shepherd crew have documented their 2nd grindadrap hunt of today with 80 pilot whales killed in Hvannasund (51 pilot whales were killed at Leynar in the early hours of this morning).#Grindadrap #whaling #faroeislands #seashepherd #OpBloodyFjords pic.twitter.com/oaujL2cJyQ

— Sea Shepherd UK (@seashepherd_uk) June 27, 2021