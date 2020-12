Up Next

Los investigadores, que no se dieron cuenta de que esas ballenas podrían ser de una especie desconocida hasta después de haber analizado las imágenes tomadas del avistamiento, ahora están esperando los resultados de los análisis de las muestras del agua del sitio, que pueden contener ADN de estas ballenas, lo que confirmaría si son ejemplares de una nueva especie o no.

By