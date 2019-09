Primero, por qué cuestionan por cuestionar y sin fundamento sólidos, salen por la tangente ¿Qué no se tomó el filtro correspondiente para definir a los once candidatos o esta decisión se tomó “de manera arbitraria y de espaldas al pueblo, como manifiesta Quintanilla, Indira Huilca o Hernando Cevallos?



Segundo, ¿Cómo la prensa mermelera no va a tomar en cuenta las palabras subversivas e inconstitucionales de los rojimios fundamentalistas herederos de SENDERO y del MRTA? ¿Es que aún no aprendemos que la prensa mermelera es importante para cualquiera que tenga algo que decir algo contra las instituciones democráticas que podrían observar su desacuerdo?



Tercero, que quieren un Tribunal Constitucional y una Asamblea Constituyente a su medida? Fieles creyentes de las ideas totalitarias de UN SOLO PODER, UN SOLO PARTIDO; salen a decir que el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL debe tener miembros perennes, tal como en CUBA, NICARAGUA, VENEZUELA, COREA DEL NORTE, et, etc, etc. Cero democracia?

Cuarto, por qué no responden a los elementos que han generado la actual crisis?:



1. Gobierno controlado por George soros y la ONU (caviares comunistas) (corrupción proviene del manejo del gasto gobierno central, regiones y municipios).

2. Los medios de comunicación y las ONGs comunistas.

3. Las migraciones (incrementan los gastos del Estado y crean desempleo y criminalidad).

4. Qué estrategia emplea Soros hoy en todo el mundo occidental? Yuri Alexandrovich Bezmenov ex KGB indica…son 4 etapas:

1) DESMORALIZACIÓN (15 a 20 años marxismo e ideología y luego ocupar los poderes del estado)

2) DESESTABILIZACIÓN (4 a 5 años dañar la economía, defensa y política exterior (ong, sindicatos y copando gobierno)

3) CRISIS (dura de 6 semanas ejemplo caos minero)

4) POST CRISIS, proponer nuevas constitución y toma el gobierno … cuba, Rusia, venezuela, Nicaragua, Corea, china, etc. (una sociedad de 2 capas sociales la elite y los pobres).

Perú los venció antes: sendero luminoso y MRTA, hoy día han copado gobiernos y sindicatos con las ONGs

5) Que IDL-Reporteros, de Gustavo Gorriti es financiada por Soros?