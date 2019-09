Google reveló en agosto su versión más reciente de su sistema operativo para dispositivos móviles, que es Android 10, la primera versión del software que no tiene nombre de dulce.

Unas semanas después, su variante más simple, el Android 10 Go, también fue oficializada. Se diseñó para girar en dispositivos con hardware más sencillo, tratando de entregar un rendimiento más interesante incluso en la categoría más básica.

Ahora, los fabricantes deben empezar a desarrollar actualizaciones de sistema para sus aparatos para llevarlos a esa nueva versión del software.

Entre las empresas, está Nokia, que recientemente ha revelado su calendario de actualización para la versión estándar del Android 10 y cuáles serán los agraciados. Hoy también ha anunciado que quiere entregar la versión Go a tres modelos a partir de 2020.

Entry level smartphone experience should not be a compromise. #Google proves it with new #Android 10 Go edition offering rich experiences with even better memory mgmt, performance & security. We are working to bring them first on #Nokia smartphones 🙏https://t.co/6K9QaYCY2p pic.twitter.com/5jWHrJPV4q

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 27, 2019